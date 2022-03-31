德國稱天然氣結算維持現狀　「盧布支付」爭端可輕易平息？

德國政府周三表示，已獲得俄羅斯的保證，歐洲不必以盧布支付俄羅斯的天然氣供應，而可繼續以歐元及美元結算。但俄羅斯推動盧布結算的計劃不會終止，「盧布結算」爭端恐怕不會輕易平息，歐洲多國提早準備應對天然氣短缺的威脅。



德國政府發言人指，俄羅斯總統普京與德國總理舒爾茨（Olaf Scholz）周三通電話後表示，俄羅斯同意通過Gazprombank接受歐洲以歐元支付的天然氣費用，並將其兌換成盧布。

柏林仍然認為合同應該以歐元和美元支付。發言人續引述普京說法「將繼續以歐元支付，並像往常一樣將款項轉至不受制裁的俄羅斯天然氣工業股份公司，然後該銀行將把款項兌換成盧布。」

德國總理舒爾茨（Olaf Scholz）3月30日與俄羅斯總統普京通電後，稱進口俄國天然氣可繼續以歐元及美元結算。（AP）

普京較早時候下令對「不友好國家」供應的天然氣，費用必須以俄羅斯盧布支付，並命令政府指示俄羅斯天然氣工業股份公司對合同進行必要的修改，並於4月1日正式生效。但七國集團（G7）均表示拒絕，堅持所有能源供應，不論支付還是合同上都必須以美元或歐元作貨幣。

目前，克里姆林宮未有證實上述消息，並預計周四才正式公布有關以盧布結算天然氣的具體方案。俄羅斯國家杜馬主席沃羅金（Vyacheslav Viktorovich Volodin）周三更提議擴大需用盧布結算的俄出口貨物清單，包括穀物、化肥、石油、金屬和木材等。

鑑於與俄協商上的不確定，歐洲各國馬上啟動能源應急機制：如果供應不足，德國監管機構可對天然氣進行配給，首先會為家庭、醫院和其他重要機構提供優先待遇；希臘召集了供應商緊急會議；荷蘭政府表示將敦促消費者減少使用天然氣；法國能源監管機構則呼籲消費者不要恐慌；意大利和拉脫維亞亦已經啟動相關警告。

，德國政府表示，由於擔心俄羅斯可能會切斷供應，已觸發天然氣供應預警級別。圖為德國蓋爾森基興的一家煉油廠。（AP）

目前，歐盟所進口的天然氣之中近三成來自俄羅斯。西方國家表示，以盧布支付將違反合約規定，或需時至少數月磋商，這一情況恐再推高大宗商品價格，並對盧布帶來提振作用。

其中，德國對俄國天然氣依賴最甚，4150 萬戶家庭中有一半使用天然氣供暖，而工業約佔全國需求的三分之一。俄羅斯是德國最大的天然氣供應國，佔2022 年第一季度進口的40%。德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）表示，德國目前仍能保證天然氣供應，但敦促消費者和公司減少消耗，稱「每一千瓦時都很重要」。

歐盟委員會周三表示將與成員國密切合作，為任何天然氣短缺做好準備，並提議立法要求各國在11月之前將天然氣庫存水平提升到至少80%，但如果沒有俄羅斯的供應，這幾乎是不可能的。