美SEC將百度及富途控股等5中概股列入「預摘牌名單」

美國證券交易委員會3月30日將百度、富途控股、愛奇藝、凱信遠達醫藥和從事漁業養殖的Nocera加入「預摘牌名單」，這也是三月以來第三批被納入名單的中概股。

據《財聯社》報道，根據SEC的說法，這五家公司需要於4月20日前向SEC提供證據，證明自己不具備被摘牌的條件。若無法證明，則會被列入「確定摘牌名單」。

按照美國SEC公布的《外國公司問責法案》實施細則，被列入「確定摘牌名單」的公司需要在（自披露第一份年報開始計算、且2021年當做第一年）三年內提交SEC需要的文件。如果「確定摘牌名單」中的公司沒有提交或提交的文件不符合SEC要求，理論上將會在披露2023年年報後（2024年初）面臨立即退市。

相較於３月初首批五家公司被納入名單引發中概股和相關港股大幅波動不同，周三這些個股的走勢更多與市場整體情緒相關，這一消息對這些中概股而言只能說略有影響但已難言顯著。

中信證券在3月30日發布的點評中也表示，綜合考慮交易面、基本面、融資需求等因素，預計法案對於已經或有條件回港上市的企業影響相對較小，而未來美股中概的逐步回歸將帶動交易體量轉移至港交所，港股通南向投資渠道若打開亦有望對港股市場提供增量流動性支撐。

在3月中旬舉行的中國國務院金融穩定發展委員會專題會議上，也曾對這一問題作出明確表態。金融委表示，關於中概股，目前中美雙方監管機構保持了良好溝通，已取得積極進展，正在致力於形成具體合作方案。中國政府繼續支持各類企業到境外上市。