烏克蘭｜聯合國警告：全球面臨二戰以來最大糧食危機

聯合國官員3月29日警告稱，隨着俄烏衝突升級，烏克蘭已經從世界糧倉變成了等待救濟的隊伍，這加劇了全球糧食短缺問題，世界糧食計劃署將難以向約1.25億需要幫助的人提供食物。

世界糧食計劃署（WFP）執行主任David Beasley稱：「這不僅僅是對烏克蘭和該地區的毀滅性打擊，它對全球的影響將是自二戰以來我們所見過最嚴重的。」

世界糧食計劃署是聯合國負責糧食援助的機構，該機構曾獲得2020年諾貝爾和平獎。

俄烏衝突升級後，全球糧食供應緊張的形勢加劇，烏克蘭是全球重要的糧食供應國，該國生產了全球49.6%的葵花籽油、10%的小麥、12.6%的大麥和15.3%的玉米。

Beasley透露：「世界糧食計劃署購買的糧食中有50%來自烏克蘭，所以你只能設想這將對我們的行動造成多大破壞。」

Beasley補充稱，許多烏克蘭農民都在前線地區，由於來自俄羅斯和白俄羅斯的化肥產品短缺，危機進一步加劇。Beasley指出：「如果你不給作物施肥，產量至少會減少50%。」

Beasley表示，早在俄烏衝突爆發之前，世界糧食計劃署已疲於應對飆升的油價、食品價格和運輸成本，該機構不得不削減了對也門等地數百萬人的糧食配給。Beasley警告稱，如果俄烏衝突不盡快結束，世界將付出巨大代價。

俄烏衝突引發的糧食問題已在全球範圍內引起警惕，美國總統拜登上周表示，食品短缺的問題真實存在，他計劃加強與歐盟的合作，以應對全球糧食短缺，並在必要時提供直接糧食援助，從而防止危機爆發。

歐盟執委會上周宣布將分發5億歐元幫助當地農民和消費者，並允許他們在休耕地上種植農作物，以緩解食品價格飆升和供應短缺。

一些美國農業組織也順勢提出建議，美國農業部應允許農民在列為自然保護區的土地上種植農作物。