俄烏衝突帶來連鎖反應　世界糧食供應面臨考驗

當地時間3月24日，法國總統馬克龍在比利時布魯塞爾出席北約領導人峰會後，警告說，俄烏衝突正造成一場前所未有的糧食危機。衝突使得很多國家難以獲得小麥和穀物的正常供應，這種狀況在未來一年至一年半之內將更加嚴峻。

據央視報道，烏克蘭局勢持續惡化帶來的負面效應正在不斷傳導至全球。這其中最重要的一個領域就是糧食。聯合國糧農組織經濟與社會發展部首席經濟學家託雷羅接受採訪時表示，俄烏衝突對烏克蘭糧食收穫和出口造成影響，如果不能及時穩妥解決，世界糧食供應或將面臨長期考驗。

近日，美國威脅稱接下來要制裁俄羅斯化肥。消息一出，國際糧食市場大幅震動，全球化肥價格開啟新一輪的上漲。俄羅斯對全球化肥市場至關重要。在生產方面，俄羅斯化肥年產量超5,000萬噸，佔全球化肥產量的13%。在出口方面，聯合國糧農組織報告數據顯示，2021年，其氮、磷、鉀三種肥料的出口貿易值均位居世界前三，佔比均在15%至20%，是國際市場重要的化肥供應方。其出口貿易主要面向巴西、美國和印度等國。

隨着俄烏衝突的持續，即便素有「世界糧倉」美譽的農業大國巴西也正經歷食品價格上漲。牛肉、啤酒、麪包等基本食品的生產成本進一步增加，影響逐步擴散至生活的更多領域。生產成本增加的原因來自多個方面。烏克蘭是國際市場重要的化肥出口國，衝突導致烏克蘭全面暫停化肥出口，直接影響到國際市場的化肥價格。本地多項調查顯示，化肥價格的上漲直接影響到巴西大豆和玉米種植成本，並間接影響到巴西畜牧養殖以及雞蛋、牛奶和豬肉的生產成本。石油和天然氣價格升高也推高了這些產品的物流成本。