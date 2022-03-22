俄烏戰事加劇糧食危機　西班牙土耳其搶購葵花籽油

搶購潮不僅發生在第五波疫情之下的香港，近期在英國、西班牙、意大利、土耳其等國也有上演，當地民眾最近紛紛趕往超市搶購甚或囤積葵花籽油。

自俄烏戰事爆發以來，烏克蘭港口關閉導致許多貨物無法從這個「東歐穀倉」出口至世界各地。然而，歐洲搶葵花籽油只不過是戰事影響的一個縮影而已，相關的糧食供應問題可能進一步波及中東、北非，令全球供應鏈危機雪上加霜。



烏克蘭向來以廣闊的向日葵田而聞名，向日葵不僅是該國的國花，也使其成為世上最大的葵花籽油生產國。據聯合國糧農組織（FAO）的年報顯示，2018年烏克蘭和俄羅斯兩國合共佔全球葵花籽油出口市場53%。麻省理工學院（MIT）的數據則指出，2019年俄烏兩國的相關出口佔全球市場的比例接近八成，烏克蘭更以45.8%領先，握有全球葵花籽油供應主導權。

當前的俄烏衝突令烏克蘭的榨油業停工停業，同時影響黑海港口的貨物運輸。其中，作為全球第五大葵花籽油進口國的西班牙可說影響至深，該國每年向烏克蘭進口50萬噸葵花籽油。自3月8日，因應國內民眾擔憂葵花籽油供應不足，將導致價格上漲，紛紛趕到超市搶購囤貨。Mercadona、家樂福在內的大型超市因而採取「限購」措施，規定每位顧客每次最多只可買5公升。

西班牙近期出現葵花籽油的搶購潮，圖為巴塞羅那一超市。(Getty)

原來，葵花籽油在西班牙的食品業應用非常廣泛，從著名的Churros、炸魚等小食，到餐飲業、糖果小食製造業、海鮮與魚類罐頭製造業，均高度仰賴這種食油。受影響最大的要數國內引以為傲的海鮮與魚類罐頭產業，目前業界的庫存最多只能供應約三星期的生產。

Acabo de ir a mi mercadona y están limitando el aceite de girasol y apenas queda cuando solía estar lleno , ni garrafas de girasol quedan , ( el día 4 de marzo compre una botella de 1 Litro a 1,90 y a 7 de marzo esta a 2,50€ ) esto da miedito pic.twitter.com/eRgyHta5Mj — jorge Rodriguez 🇮🇨 (@jorgeBluBlu555) March 7, 2022

取代葵花籽油恐不易...

作為西班牙重要的策略產業，海鮮與魚類罐頭業憑藉成熟的技術和優良品質，故生產量在歐盟內位列首位，在世界範圍也排名第二。何況，這類食品為西班牙的飲食傳統，不論是日常生活以至節日送禮都適用，故其影響備受當地關注。

雖然，食品行業大可考慮以橄欖油、棕櫚油、椰子油等作替代，惟仍得面臨不少考驗。首先，飲食業界必須調整食譜，以製作與葵花籽油相近的口味及品質，還有因西班牙的食品標籤要求嚴格，相關的改動必須配合相關食品的重新包裝或產品標籤調整。

西班牙的海鮮與魚類罐頭業受影響至深。(網上圖片)

而且一般西班牙家庭雖主要用橄欖油煮食，惟大多也會備有葵花籽油，尤其是作為油炸食物之用。

另一個受影響較深的國家是土耳其，該國分別從烏克蘭和俄羅斯進口55%和15%的葵花籽油，相關的進口也因戰事而大受影響。當地植物油製造商協會最近發出警告，下個月庫存可能會耗盡，引發一波超市搶購潮，5公升裝的葵花籽油迅速售罄，價格更曾一天內上漲25%，導致官員被派往全國各地的超市檢查價格。

目前，土耳其正經歷20年來最嚴重的經濟危機，官方最新通脹率為54.4%。據伊斯坦布爾經濟研究近期的報告，六成受訪者表示由於面臨不斷上漲的食品和能源價格，他們的收入無法支付今年2月份的開支。

葵花籽油在歐洲許多國家也廣泛使用。(Getty)

衝擊恐不止於中東、北非？

除了上述一些歐洲和歐亞國家的葵花籽油危機外，中東和北非國家近期也面臨俄烏衝突的「連鎖效應」。有援助機構警告，因應小麥價格飆升或進一步打擊經已飽受通脹、糧食不安全和衝突的國家，因小麥短缺或成本增加意味着麵包、意粉和穀物等基本糧食的影響。其中，以小麥為主食的中東和北非國家，當地的小麥價格經已上漲35%，或加劇這些地區的動盪不安。

目前，埃及、突尼西亞、也門、黎巴嫩等國家的小麥都面對供應緊張的情況，麵包、大餅等主食的價格因而上升不少，令許多民眾的日常生活倍感壓力。例如，有近半小麥進口自烏克蘭的突尼西亞，小麥價格近日已升至14年新高，當地政府不得不出手控制麵包價格。當地居民Khmaes Ammani表示，麵包等不斷上漲的生活成本讓他感到壓力很大，他坦言：「月底永遠不會有錢，如果麵包價格繼續上漲，意味將要在其他地方上節省，因為我們需要麵包。」

中東和北非地區有許多國家以小麥為主食，如埃及家庭常吃的大餅。(Getty)

中東小麥供應專家Mounir Khamis表示，俄烏衝突將影響整個地區，雖然仍可從北美或南美進口小麥和其他穀物，惟不但需要更多時間，而且運輸成本將非常昂貴。他解釋：「羅馬尼亞、俄羅斯和烏克蘭與黑海接壤，故將船隻裝載到黎巴嫩和其他中東和北非國家更容易。」

世界糧食計劃署駐開羅發言人Abeer Etefa則指出，在一個經濟狀況惡化、難以承受食品價格的地區，小麥供應的風險是顯而易見的，或加劇區內政治和社會動盪。她表示：「戰爭導致更大的糧食不安全，而這又會增加動亂和暴力的可能性，世界真的承受不起另一場衝突。」

小麥價格飆升的影響恐不止波及中東和北非地區？(Getty)

事實上，單計俄烏衝突對小麥的影響經已很驚人，全球逾50個國家的小麥依賴俄羅斯和烏克蘭兩國生產，這種主食更佔約佔世界卡路里和蛋白質來源的五分一。撇除中東和北非國家，撒哈拉以南非洲地區將首當其衝，尤其是以尼日利亞、埃及、南非、阿爾及利亞和肯亞等非洲最大的經濟體，皆是俄羅斯農產品出口的主要國家，如果貿易中斷或制裁持續，它們將面臨小麥、水果和蔬菜等食品價格進一步飆升的風險。