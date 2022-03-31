蘋果探索手機存儲晶片新來源　正測試一家中國供應商

蘋果公司正在探索用於iPhone手機的存儲晶片的新來源，可能包括其第一家中國供應商；此前日本一家主要合作夥伴的生產中斷，暴露了蘋果公司全球供應面臨的風險。

據彭博社3月31日報道，知情人士說，在鎧俠2月份因材料污染損失一些產量之後，蘋果公司正在考慮擴大已經包括美光科技和三星電子在內的供應商名單。他們說，雖然三星和SK海力士可能會補位，但蘋果仍然渴望擴大供應網絡，並消除因疫情和運輸問題導致進一步中斷的風險。

知情人士說，蘋果公司目前正在測試湖北公司長江存儲科技有限責任公司生產的NAND閃存晶片樣品。蘋果公司已經與長江存儲就合作事宜探討數月，不過尚未作出最後決定。因討論未公開事項，他們要求匿名。長江存儲由北京支持的晶片製造龍頭企業紫光集團擁有。

這些測試和商討並不保證長江存儲最終將為蘋果公司供應產品。知情人士說，目前尚不清楚這家中國公司是否可以說服蘋果公司相信其可靠性。他們說，長江存儲的技術落後了至少一代，最好也就是可能成為如海力士和三星電子等蘋果公司主要供應商的備用選擇。

但是鑑於存儲晶片很大程度上已經商品化，蘋果公司可能會決定將長江存儲的產品用於iPhone SE等低端設備。長江存儲和蘋果公司各自的代表不予評論。