新冠肺炎｜美國抗疫撥款減少　無買保險不再享醫療服務成最大風險

美國新冠疫情持續放緩，多州解除防疫限制，這亦意味政府對抗疫的預算資助將持續減少。但疫情仍未消失，且一直有警告指疫情數字可能在未來上升，因預算減少造成的問題已開始浮現。



抗疫預算減少首當其衝的，是未有購買醫療保險的國民。在部分地區，醫療機構已不再為無購買保險的人提供免費檢測服務。免費疫苗的資金亦會在下周用完，4月開始多地亦不再為未有購買醫療保險的人提供免費疫苗接種。

聯邦向各州提供的單克隆抗體治療藥物，一種可以降低染疫病人惡化重症風險的藥物，自上周起減少了35%。

圖為3月5日，在美國華盛頓有示威者要求廢除強制口罩規定。（AP）

美國每日新增確診數字，已從高峰的近百萬大幅降至3萬宗以內，並一直維持相對低的數字。多州先後解除防疫限制，人民的生活亦逐漸恢復正常。然而，每天數以萬計的確診數字仍然存在，疫情未完全過去。

南卡羅來納州 14 家醫療安全網負責人，南卡羅來納醫科大學（Medical University of South Carolina）醫生扎斯（David Zaas）表示，失去聯邦資金是對醫療網絡的一個威脅。他指出過去兩年聯邦提供者救濟基金（Provider Relief Fund）十分重要，醫療網絡在這兩年獲得了980萬美元的醫療報銷，大部分用於治療未有購買醫療保險的病人。

若失去資金，醫院將不得不把病人拒之門外，這將對低收入美國人民帶來衝擊。

圖為3月30日，美國加州長灘一間疫苗接種中心。聯邦政府資金減少，將影響疫苗服務。（AP）

美國約有2800萬人未有購買醫療保險，如果沒有保險的人因為不希望支付費用而拒絕怕接受病毒檢測，可能會造成傳播病毒的風險。專家警告這會讓Omicron變種的BA.2亞型，或未來出現的新變種疫情爆發的可能。

不過相關的警告似乎未有讓提供資金的立法者們提高警覺，撥款的議案在國會一再受挫。例如有共和黨的議員，要求政府提供更清楚的會計資料，證明過去撥款的資金用在正確的地方，儘管衛生官員已帶來了385頁的文件，反駁部分議員的無端指責。

耶魯大學流行病學家岡薩爾維斯（Gregg Gonsalves）表示，聯邦政府示意疫情正在趨緩可能是導致僵局的原因之一。他表示即使病例很少，亦不應該放鬆監控、免費檢測和其他阻截病毒傳播的措施，國家政策應該是抱最壞的打算作準備。