王毅：阿富汗鄰國外長會達成8方面共識　促阿富汗清除恐怖組織

中國國務委員兼外長王毅3月31日在安徽省屯溪主持阿富汗鄰國外長會。王毅代表與會各方總結了會議就阿富汗問題達成8個方面的共識，包括敦促阿富汗清除各類恐怖組織。



據中國外交部指，王毅稱，各方對阿富汗境內恐怖勢力活動表達共同關切，敦促阿方切實與極端組織ISIS、東突厥斯坦伊斯蘭運動等各類恐怖組織劃清界限、堅決打擊，並最終清除它們。各方同意加強鄰國間反恐安全合作，合力打擊地區跨境毒品犯罪。

與會各方強調尊重阿富汗獨立、主權和領土完整，支持阿富汗人民自主決定國家命運；總體肯定阿富汗臨時政府半年多的施政努力，呼籲阿方通過對話協商實現民族和解以及國內團結；關注阿富汗面臨嚴峻人道主義困難，決定繼續向阿富汗人民提供人道援助。

與會國呼籲各方與阿富汗展開接觸和對話，支持阿富汗經濟社會發展，反對制裁和施壓；敦促美國和西方切實履行對阿富汗重建發展首要責任，盡快歸還阿富汗人民的財產；支持聯合國在促進阿富汗和平穩定、協調援助等方面發揮應有作用；繼續發揮阿富汗鄰國協調合作機制獨特作用，啟動阿富汗鄰國問題特使（特別代表）定期會晤機制。