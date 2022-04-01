阿富汗嚴重糧食短缺　聯合國尋求破記錄44億美元援助

阿富汗人道災難日趨惡化，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）周四（31日）表示，幾乎所有阿富汗人都沒有足夠的食物，部分人不得不賣掉子女或身體部分來換取食物，向國際社會尋求破紀錄的44億美元人道支援。



古特雷斯的聲明指，自去年塔利班重新掌權以來，阿富汗人的命運已經惡化，因此尋求向單一國家有史以來最大筆的捐款：44億美元。

自塔利班去年夏天奪權以來，美國等一眾西方國家凍結阿富汗近90億美元的國家資產，使塔利班無法取得營運國家的資金。古特雷斯呼嘯國際社會「放過」阿富汗人民，「富裕、強大的國家不能忽視他們的決定對最弱勢群體的影響。」古特雷斯說。「大約 95% 的人沒有足夠的食物，900 萬人面臨飢荒的風險。」、「如果不立即採取行動，超過 100 萬嚴重營養不良的兒童將處於死亡邊緣。」

人道危機中的阿富汗 明目張膽的腎臟買賣

目前，全球注意力都落在俄羅斯對烏克蘭的戰爭之上，使募款工作格外困難。除了政府資金遭外國凍結，阿富汗亦面臨近年最嚴重的乾旱問題，加上烏克蘭戰事令糧食價格上漲，阿富汗估計多達2300萬人面臨嚴重糧食不足威脅。不少貧困戶已需要賣掉孩子或腎臟以養家糊口。