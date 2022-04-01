英政府提交半年報告：香港政治及法律狀況惡化到英法官無法再參與

英國政府於3月31日向國會提交香港去年7月至12月的半年報告，指香港回顧25年之際，中國和香港政府繼續有系統地侵蝕《中英聯合聲明》所予港人的自由和人權，包括重申定義「一國兩制」的框架，犠牲香港的自治與港人的生活方式。



由英國外相卓慧思（Liz Truss）撰寫的報告序言提到，在港區國安法實施不夠兩年內，反對派受打壓，異見人士被定罪，國安法又打擊了公民社會，團體被迫解散或自我審查。香港當局繼續採取直接和無理的行動打壓《立場新聞》等支持民主的媒體，使這類獨立媒體被迫關閉。幾乎所有香港的民主派現在不是被拘留，就是已被捕或已選擇離開香港。而所有的真正反對派在2021年 12月的選舉後都在立法會中被除名，「沒有留下有意義的政治辯論空間」。

卓慧思：圖為2022年3月23日，英國外交大臣卓慧思在倫敦首相府出席內閣會議後離開。（Getty）

卓慧思提到，鑑於這下降趨勢，在經過與副首相、大法官及英國最高法院院長韋彥德（Lord Robert Reed）商議後，同意不再讓英國法官繼續在香港終審法院的職務。「正如我六個月前的報告中的前言所說，這已經評估了一段時間，但政治和香港的法律狀況現已惡化到無法再讓英國法官參與。」

報告內容則提及，韋彥德於去年8月底發表聲明，認為香港的「司法機構繼續在很大程度上獨立於政府，司法機構的裁決亦符合法治。」韋彥德當時又表示，留意到香港法律界仍然支持外國法官參與，因此他打算繼續服務，並持續評估香港情況並跟英國政府討論。

韋彥德3月30日宣布與英國最高法院副院長賀知義（Patrick Stewart Hodge）辭去香港終審法院海外非常任法官職務。中國外交部發言人汪文斌翌日回應指，英國施壓英籍非常任法官辭任香港終審法院職位，並借機詆毀香港國安法，干涉中國內政，中方表示強烈不滿和堅決反對。

卓慧思在報告序言又重申，英國政府堅持對港人BNO簽證計劃的承諾。截至2021年底，已接獲103,900份申請。

對於英國31日發表的半年報告，中國駐英使館發言人回應指，英方不顧中方嚴正立場，執意發表所謂《香港問題半年報告》歪曲事實、顛倒黑白，粗暴干涉香港事務和中國內政，嚴重違反了國際關係基本準則。中方對此表示強烈不滿和堅決反對。