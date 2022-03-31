兩英國法官辭任　李家超：是「政治凌駕法治」的低劣行為

英國最高法院院長韋彥德（Robert Reed）3月30日宣布，與副院長賀知義（Patrick Stewart Hodge），辭去香港終審法院海外非常任法官職務，即時生效。



政務司司長李家超今日（31日）發表網誌，稱這是「政治凌駕法治」的低劣行為。



認為是針對中國的政治鬧劇

李家超表示，兩名法官宣佈辭職的同一小時，英國國會下議院辯論英國法官應否參與本港司法審訊，英國議員表態支持辭職。他認為，事件時序「顯示了刻意安排的政治操作，一套故意針對中國的政治鬧劇，是『政治凌駕法治』的低劣行為。」

李家超指，「低劣行為」包括「刻意製造壓力，破壞25年來讓法官參與香港法院的法治承諾，為政治利益發起政治杯葛」，又指對方明知《基本法》說明法院獨立審判不受任干涉，「仍不符事實地作出惡意攻擊，顯示了他們的雙重標準，是賊喊捉賊的醜態自露」。另外還包括對《香港國安法》保障人權和法治的條文視而不見。

李家超指國家安全是國家主權事務，英國亦有多方面的條文，但「英方採取雙重標準，肆意干預香港事務」，認為是違反《聯合國憲章》和國際法基本原則。