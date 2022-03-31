兩英法官辭任　李國能表遺憾：海外法官參與終審程度將不如往日

英國最高法院院長韋彥德（Robert Reed）3月30日宣布，與副院長賀知義（Patrick Stewart Hodge），辭去香港終審法院海外非常任法官職務，即時生效。



終審法院首任首席法官李國能在1997年與英國上議院達成協議，委派法官來港擔任非常任法官。李國能今日（31日）發出聲明，指英國最高法院撤銷委派法官的決定令人遺憾。



李國能表示，英國最高法院撤銷委派法官的決定令人遺憾。（資料圖片）

冀餘下海外非常任法官繼續作出貢獻

李國能表示，英國最高法院取消自1997年起的委派法官來港的決定令人遺憾，指過去25年，海外非常任法官對終審法院有寶貴貢獻，對此表示肯定和感謝，又期望餘下的海外非常任法官會繼續作出貢獻。

李國能表示，海外非常任法官為終審法院帶來多項益處，包括增強外界對司法獨立的信心，希望海外非常任法官的安排可以跨越2047年。

不過，李國能指環境已經改變，長遠而言香港要準備海外非常任法官的參與度將大不如前。他說，本港司法機構和法律專業有相當多人才，有信心上述情況不會影響終審法院的質素。

李國能表示，韋彥德聲明提到，認同「香港法院對法治的堅持，一如以往在國際上備受尊重」。又引述現任終審法院首席法官張舉能指，對司法機構維護法治和司法獨立的承諾，不會受到影響。李國能說自己充滿信心，香港法官會盡忠職守，上述承諾不會動搖。