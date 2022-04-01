時代周刊100大最具影響力企業：TikTok及蘋果等上榜

《時代》雜誌（TIME）3月31日評選出2022年全球100大最具影響力的企業，TikTok、蘋果（Apple）等知名公司登上榜單。



根據TIME官網的訊息，此次榜單分為5個部分，包括先鋒（PIONEERS）、巨頭（TITANS）、領導者（LEADERS）、創新者（INNOVATORS）、顛覆者（DISRUPTORS）。

亞馬遜（Amazon）、蘋果、Google母公司Alphabet、Meta、微軟（Microsoft）等大型科技公司紛紛上榜，集中於「巨頭」部分。

中國企業方面，字節跳動旗下TikTok被列為「顛覆者」。《時代》對它的評語主題是「爆紅」（VIRAL SENSATION）。另一家中國企業比亞迪同樣入選此次100大榜單。

「先鋒」部分，元宇宙概念公司Sandbox入選，該公司擁有基於區塊鏈技術的3D開放世界遊戲。

「領導者」方面，音樂公司Spotify、在線住房租賃平台Airbnb、日本跨國企業Sony上榜。

「創新者」部分，製藥公司Moderna、特斯拉（Tesla）競爭對手Rivian上榜。