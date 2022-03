《TIME》發行一期NFT雜誌　以太幣聯合創辦人登封面

《時代》雜誌(TIME)3月18日宣布將發行一期完整的雜誌,該雜誌將以NFT(非同質化代幣)形式提供。據悉,該NFT是《TIME》與LITDAO合作創建,空投給選定的TIMEPiece持有者和Genesis LIT社區錢包持有者。



以太幣(Ethereum)聯合創辦人Vitalik Buterin成為這一期《TIME》的封面人物,標題為《以太幣背後的人擔心加密貨幣的未來》(The Man Behind Ethereum Is Worried About Crypto's Future)。加密貨幣行業內習慣將他稱作「V神」。

這篇對Vitalik採訪報道,涉及Vitalik的成長歷程、個人思想等內容。

「我在2022年做出的決定之一是嘗試更加冒險,減少中立。」採訪中Vitalik說,「我寧願以太幣冒犯一些人,也不願它變成毫無意義的東西。」

Vitalik曾公開批評普京入侵烏克蘭的行動,並將數十萬美元的贈款用於烏克蘭救災工作。他在Twitter上表示:「以太幣是中立的,但我不是。」

以太幣是市值第二大的加密貨幣,僅次於比特幣(Bitcoin)。