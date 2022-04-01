王毅談阿富汗臨時政府外交承認問題

3月31日，中國國務委員兼外長王毅在安徽屯溪主持召開了第三次阿富汗鄰國外長會和阿富汗鄰國與阿臨時政府首次外長對話會。在會後的新聞發布會上，王毅就中國是否考慮承認塔利班臨時政府問題進行了表態。



據中國外交部網站3月31日消息，針對記者問及中方是否考慮外交承認阿富汗塔利班臨時政府問題，王毅表示，作為阿富汗傳統友好鄰邦，中方始終認為，阿富汗不應該成為失敗國家，更不應被排除在國際社會之外。

王毅稱，阿富汗已經多年飽受戰火之苦，落後於世界發展的步伐，這種狀況不應再繼續下去了。阿富汗人民有權利過上安寧、温飽的生活，阿富汗民族也有權利平等地屹立於世界民族之林。

王毅提到，外交承認是阿富汗臨時政府的重點關切，同時也是國際社會普遍關心的問題。我們注意到，阿富汗臨時政府成立以來，在穩局施政方面作了不少努力，取得一定成果。在對話交流中，阿方介紹了致力於實現自主發展的決心，表達了希望獲得鄰國和國際社會更多理解和支持的願望，展現了對外交往的積極姿態。

同時中方也注意到，包括鄰國在內的國際社會對阿臨時政府仍有不少關切和期待，希望阿臨時政府早日完成角色轉變，在推動民族和解、更加包容建政、保障婦女兒童就業和教育權利等方面取得更多進展，尤其在打擊恐怖主義方面採取更加堅定態度，拿出更多可視性成果。

王毅表示，客觀地看，上述問題的解決，仍需要付出不懈努力。但相信隨着各方關切得到更有力回應，對阿富汗政府的外交承認將是一個水到渠成的事情。我們希望並期待阿富汗臨時政府朝着這個正確方向不斷邁出堅實步伐，做出切實努力。

王毅剛剛於3月24日訪問了阿富汗首都喀布爾（Kabul），並分別同阿富汗臨時政府代理副總理巴拉達爾、代理外長穆塔基舉行了會談。

3月31日在安徽省屯溪召開的阿富汗鄰國外長會上，王毅代表與會各方總結了會議就阿富汗問題達成的8方面共識，其中包括敦促阿富汗清除各類恐怖組織。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）3月31日在安徽屯溪出席第3次阿富汗鄰國外長會前迎接阿富汗代表團。（Twitter@mfa_russia）

自2020年8月實際控制阿富汗以來，阿富汗臨時政府一直在尋求與世界各國建立聯繫，尋求國際社會的認可和支持，但迄今為止尚未獲得任何國家的承認。即便是2021年8月30日時宣稱要承認塔利班當局的土耳其政府，至今也未能再進一步。

2021年12月，聯合國通過決議推遲向阿富汗臨時政府提供聯合國席位。因此在前任阿富汗常駐聯合國代表辭職後，塔利班提名的代表沙欣（Sohail Shahin）未能接替這一職位。

值得一提的是，這已不是中國方面第一次對外界回應「承認塔利班臨時政府」的問題。早在2022年1月份，塔利班領導人曾表態「希望中國能夠帶頭幫助現任政府獲得國際認可」。

當時，中國外交部發言人趙立堅回應稱，希望阿富汗方面能「進一步」呼應國際社會期待，構建開放包容的政治架構，實行温和穩健的內外政策，堅決打擊各類恐怖勢力，同世界各國特別是周邊國家友好相處，早日融入國際社會大家庭。