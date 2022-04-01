印度廉價購入俄羅斯原油　折價最高達35美元

伴隨着歐美對俄油出口進行制裁，俄羅斯開始向印度提供大幅折扣以維持原油出口。

據彭博社3月31日報道，俄羅斯正提出以比俄烏軍事衝突前價格更折扣的價格（35美元/桶）向印度出口烏拉爾原油。相關談判是在政府層面進行的，俄羅斯希望印度按照今年的合同採購1,500萬桶起步。

在俄烏危機爆發前，烏拉爾原油的相關折價只有2美元/桶左右。考慮到近期油價走勢，俄方目前報價的實際折價要更高。

報道稱，交易將主要涉及俄羅斯石油公司（Rosneft PJSC）和印度最大煉油企業印度石油公司（Indian Oil）。兩家公司此前曾簽署過一份每年接近1,500萬桶的可選定期合同。該合同有一個內置條款，即印度石油公司只有在價格合適時才會購買。而眼下俄羅斯提供的巨大折扣，可能會讓這一石油交易在如今運費更高的情況下也變得可行。

自俄烏衝突爆發以來，俄羅斯一直在折價提供烏拉爾原油。俄羅斯盧克石油公司的交易部門Litasco上周在標普全球普氏能源訊息公司組織的一個定價窗口中，以比布倫特原油基準價格低31.35美元的價格標售一批烏拉爾原油，但沒有買家出價。

在烏拉爾原油「滯銷」之際，印度企業則在瘋狂「掃貨」。

印度國有石油石化巨頭Hindustan Petroleum 此前購買了200萬桶6月交付的俄羅斯主力原油烏拉爾石油，印度煉油企業Mangalore Refinery、Petrochemicals、Bharat Petroleum也尋求購買5月和6月交付的烏拉爾原油。

印度石油部長Hardeep Singh Puri也為向俄羅斯購油辯解。其表示，儘管印度購買的俄羅斯原油增加，購買量仍不到全國進口總量的1%。印度每天需要合計500萬桶油，其中60%的消耗原油來自中東。「即使我們大幅提高購買量，在更大範圍的市場中也不足為道」。

本月早些時候，拜登簽署美國對俄羅斯實施能源禁運的命令，停止從俄進口石油、天然氣和煤炭。英國當日宣佈，將在年底前逐步停止從俄羅斯進口石油。

對於印度的「逆向操作」，拜登（Joe Biden）除了在3月22日就美、日、澳、印四國聯盟（Quad）發表講話時抱怨印度的對俄態度「有些搖擺」（somewhat shaky）以外，美國政府一名高級官員亦於周三（3月30日）表示，美國不反對印度購買俄羅斯石油，前提是印度以折讓的價格購買。不管他們做什麼，都必須遵守制裁。如果不這樣做，他們將面臨巨大的風險。