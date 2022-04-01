俄羅斯限制葵花籽油出口　印度以創紀錄高價大量採購

財聯社報道，當地時間周四（3月31日），俄羅斯農業部表示，該國將從周五（4月1日）起至8月底禁止葵花籽出口，並對葵花籽油實行出口配額，以避免俄羅斯國內出現葵花籽短缺，並緩解國內價格壓力。

俄將對葵花籽和葵花籽油實施出口管控

俄羅斯農業部在聲明中表示：「隨着葵花籽油和油籽的全球價格大幅上漲，目前對俄羅斯這種產品的需求有所增加。」

俄農業部表示，4月1日至8月31日將禁止油籽出口，4月15日至8月31日將對葵花籽油實施150萬噸出口配額。此外，俄農業部還把葵花籽粕的出口配額設定為70萬噸。

俄政府已經批准了這項禁令和配額，以及其他旨在穩定國內農產品價格的措施。

俄羅斯和烏克蘭是世界上最大的葵花籽油生產國。俄烏兩國分別佔全球產量的31%和28%，分別佔全球出口量的47%和30%。

在俄烏戰爭爆發後，西方對俄羅斯實施了一系列制裁。為了保護其食品市場，俄羅斯農業部上周已經表示，俄羅斯政府應設定葵花籽油出口配額，以維持國內供應的穩定。

俄羅斯商務部周四表示：「這一系列措施將消除俄羅斯出現短缺的可能性，以及原材料和具有社會重要性的產品成本大幅上漲的可能性。」

印度以創紀錄高價向俄採購葵花籽油

印度是俄烏兩國葵花籽油的最大客户。

有行業官員本周向媒體透露，在來自烏克蘭的葵花籽油供應停止後，印度市場食用油價格飆升，這使得印度以創紀錄的高價從俄羅斯購買4.5萬噸葵花籽油，這批葵花籽油將於4月裝運。

一家全球貿易公司駐孟買的交易商說，俄羅斯的這些限制將使葵花籽油價格保持在高位。但他認為，這些限制措施不太可能影響印度的購買動力，因為烏克蘭的出口已經停止，而俄羅斯的出口數量仍然不足以滿足需求。

交易商透露，俄羅斯原油葵花籽油4月份在印度的到岸價為創紀錄的每噸2,150美元（含成本、保險和運費），而豆油和棕櫚油的價格分別為每噸1,767美元和每噸1,720美元。