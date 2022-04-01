中歐峰會｜北京：中歐保持戰略溝通有助關係發展　盼兩方相向而行

中國與歐盟峰會4月1日舉行，在此前夕，外媒傳出歐盟將要求中國別援助俄羅斯，中國外交部發言人趙立堅回應稱，中歐保持戰略溝通，有助於推動中歐關係持續健康發展，又指中歐領導人會晤意義重要，中方希望歐方同中方相向而行，確保會晤順利成功舉行。



4月1日，中國外交部發言人趙立堅主持例行記者會。有記者針對中國與歐盟峰會提問稱，有媒體報道，歐盟希望中國保證不會向俄羅斯提供武器，也不會幫助其規避西方制裁，還有歐盟官員表示，任何對俄羅斯的幫助都會損害中國的國際聲譽，並危及中國和歐盟以及美國的經貿關係，詢問中方對此有何回應。

趙立堅表示，當前國際形勢動盪加劇，中歐保持戰略溝通，有助於推動中歐關係持續健康發展，也為國際局勢注入穩定性和正能量，此次中歐領導人會晤意義重要，廣受關注，中方希望歐方同中方相向而行，確保會晤順利成功舉行。

關於烏克蘭問題，趙立堅重申，中方一直以自己的方式為緩解局勢，推動和談，防止人道主義危機，發揮建設性作用，同時各國都有權獨立自主地決定自身外交政策，不應強迫別人選邊站隊，不應採取非敵即友、非黑即白的簡單化做法，尤其要抵制冷戰思維、陣營對抗。

關於制裁問題，趙立堅指出，中國一貫反對單邊制裁，現在的問題不是誰要幫助俄繞過制裁，而是包括中國在內的各國同俄的正常貿易往來已受到不必要損害，還有一些勢力企圖借制裁激化矛盾，分裂世界。

趙立堅提到俄羅斯籍指揮家因為拒絕譴責祖國，而被某西方國家樂團開除等事件，質問道，這些瘋狂的做法對推動局勢降温起不到任何的積極作用，中方希望各方都能冷靜下來，把精力集中在勸和促談，而不是升級制裁，激化矛盾上。