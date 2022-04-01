中歐峰會｜俄烏與中俄及投資協定　都是棘手議題

歐盟與中國領導人於4月1日舉行中歐峰會。美媒3月30日引述歐盟官員稱，中歐峰會是歐中關係的決定性時刻。俄羅斯與烏克蘭的戰爭，以及中歐投資協定，或成為峰會期間的棘手議題。



是次中歐峰會將以視像方式召開。歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在比利時布魯塞爾時間4月1日早上10時（香港時間下午4時），與中國國務院總理李克強會談。

米歇爾和馮德萊恩會在布魯塞爾時間下午2時（香港時間下午8時），與中國國家主席習近平會談。

米歇爾：圖為2022年3月25日，歐洲理事會主席米歇爾在比利時布魯塞爾出席記者會。（AP）

俄烏戰爭是焦點

歐洲理事會發聲明指，俄烏戰爭將是峰會的主要焦點，雙方亦將討論人權、氣候變化、生物多樣性以及貿易問題。因此領導人也有可能會討論與中歐投資協定有關的事項。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）3月30日引述一名歐盟官員稱，中歐峰會是歐中關係的決定性時刻，如中國與俄羅斯連成一線，顯然將對與中歐關係產生非常負面的影響。惟雙方或很難在對俄烏戰爭的立場、以及中歐投資協定方面達成共識。

烏克蘭局勢：圖為2022年3月31日，德國科隆向烏克蘭捐贈救援物資，物資上有烏克蘭國旗和愛心圖案。（AP）

歐將要求保持中立？

在俄烏戰爭方面，中歐對一些事情立場分歧甚大。歐美一直要求中國譴責俄羅斯對烏克蘭採取軍事行動但被拒；俄羅斯指北約（NATO）東擴引起他們的憂慮，北京認為俄羅斯有理——中歐雙方或不會輕易在類似的議題上讓步。

CNBC於3月30日引述消息人士指，西方官員對中國可能在俄烏戰爭中扮演的角色表示擔心，歐盟將對中國施壓，使其對俄羅斯「入侵」烏克蘭的立場保持中立。報道指，這次峰會的目標是「在某種程度上確保中國的中立性，以令他們不幫助俄羅斯」。

一名歐盟官員表示，這次峰會最初是為了宣布一些「小型措施」，但事情已發生變化，「關鍵的訊息應是，如果中國真的規避（西方）制裁來幫助俄羅斯，將會有後果。」

默克爾：圖為2020年12月30日，時任德國總理默克爾在首都柏林錄製新年致辭。（Getty）

中歐投資協定難實現

中歐雙方談及中歐投資協定時，也有可能會出現阻滯。雙方在2020年完成有關中歐投資協定的談判，但歐盟宣稱中國新疆的人權問題引起他們的憂慮，歐洲議會於是凍結中歐投資協定的批准程序。

美國《外交家》雜誌（The Diplomat）3月26日稱，在中歐峰會開始前，雙方的關係轉差內文稱，俄烏戰爭的立場、以及中國因立陶宛允許台灣設立駐立代表處而對立方實施的「脅迫制裁」，令中歐難以就正式實施中歐投資協定達成共識。

文中指出，德國前總理默克爾（Angela Merkel）是中歐投資協定在歐洲的最大支持者，她離任後，中歐或更難正式實施協定。