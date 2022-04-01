美國務院發布《香港政策報告》　中國外交部：無視事實說三道四

美國國務院3月31日就《香港人權與民主法案》發表2022年度香港政策報告（Hong Kong Policy Act Report）後，中國外交部4月1日回應指，美方發表有關的報告無視事實，對香港事務說三道四，對中國中央政府和香港特區政府無端指責，中方對此強烈不滿，堅決反對。



這份美國國務院發表的報告，批評中國中央政府在過去一年繼續瓦解香港的民主制度，對司法機構施加前所未有的壓力，並扼殺學術、文化和新聞自由。

中國外交部發言人趙立堅4月1日在例行記者會上回應表示，香港是中國的特別行政區，香港事務屬於中國內政，任何外國無權干涉，美方發表有關的報告，無視事實，對香港事務說三道四。他又稱，美方應立即停止這一錯誤做法，在涉港問題上謹言慎行。

趙立堅又表示，香港回歸以來，「一國兩制，港人治港，高度自治」方針得到切實貫徹落實，香港居民享有的權利和自由依法得到充分保障，中國政府嚴格按照憲法和基本法辦事，全面準確貫徹一國兩制方針的決心堅定不移。他稱，中央依法制定和實施香港國安法，完善香港選舉制度，歸根到底是為了維護香港繁榮穩定和一國兩制，香港國安法打擊的是極少數危害國家安全的犯罪分子，保護的是廣大香港市民和外國在港公民的各項合法權利和自由，香港國安法實施以來，香港法治得到切實完善和更好保障，香港法治指數繼續在全球名列前茅，外國投資者對香港的信心進一步增強，他指是不容否認的客觀事實。