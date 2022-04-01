英國發表香港問題半年報告　中國：英對回歸後香港無監督權

英國政府3月31日向國會提交《香港問題半年報告》，中國外交部4月1日回應指，英方企圖通過發表報告、操弄BNO、施壓法官離任等手段擾亂香港人心，不可能得逞，又指英國對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權，也根本不存在所謂歷史責任。



英方報告指香港回歸25年之際，中國和香港政府繼續有系統地侵蝕《中英聯合聲明》所予港人的自由和人權，包括重新定義「一國兩制」的框架，犠牲香港的自治與港人的生活方式。

中國外交部發言人趙立堅4月1日在例行記者會回應稱，英方不顧中方嚴正立場，再次發表所謂的香港問題半年報告，一如既往歪曲事實，混淆視聽，粗暴干涉香港事務和中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此強烈譴責，堅決反對。

趙立堅：圖為2021年12月7日，中國外交部發言人趙立堅在北京出席記者會。（AP）

趙立堅指，香港回歸以來，中方始終堅定不移全面準確貫徹「一國兩制，港人治港，高度自治」方針，香港居民依法享有遠遠超出1997年以前的更多權利和自由，香港國安法實施以來，國家安全得到維護，法治正義得到伸張，廣大香港居民和外國在港公民的合法權利和自由受到更充分的保障，「我們相信在中央政府全力支持和香港各界人士共同努力下，香港一定能夠保持長期繁榮穩定，繼續鞏固作為國際金融航運貿易中心的地位。」

趙立堅強調，任何對香港國安法的攻擊抹黑，都阻擋不了香港由亂轉治，由治及興的大勢，英方企圖通過發表報告、操弄BNO、施壓法官離任等手段擾亂香港人心，這不可能得逞。

他稱，英國對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權，也根本不存在所謂歷史責任，是「三無、一不存在」，英方反覆拿中英聯合聲明說事，一年兩度借所謂半年報告對香港事務指手畫腳，充當所謂的「教師爺」、「覆讀機」，這種行徑只會損害英方自身的形象。英方應該正視香港已回歸祖國近25年的現實，放下殖民心態，尊重中國主權和統一，停止干涉香港事務和中國內政，不要再給中英關係製造麻煩。