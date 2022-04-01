美國宣布釋放1.8億桶戰略石油儲備　專家：僅能短期遏制油價

美國總統拜登（Joe Biden）3月31日宣布在未來六個月內，每天從戰略石油儲備中釋放100萬桶石油，以抑制目前因俄烏衝突而飆升的能源價格，此次的釋放規模總計約1.8億桶，消耗了美國近三分之一的戰略石油儲備。對於拜登上述做法，有專家認為，美國此次釋放戰略石油儲備僅能短期遏制高昂油價。



英國廣播公司（BBC）4月1日報道，拜登表示，在今年年底美國國內石油增產前，此次釋放戰略石油儲備會起到類似橋樑的過渡作用。此外，拜登呼籲美國國會要求石油和天然氣開採公司為未使用的油井等支付費用，敦促這些公司使用閒置油井和土地、加大產量。

報道指出，這是自1974年美國建立戰略石油儲備制度以來，美國釋放戰略石油儲備規模最大的一次。根據這項制度，美國總統可以在「發生嚴重能源供應中斷」時釋放石油儲備。美國能源部的數據顯示，截至今年3月25日，美國的戰略石油儲備為5.683億桶。

有分析人士指出，儘管美國此次釋放石油儲備的規模是「史無前例」的，但此舉依然很難緩解飆升的油價。凱投宏觀（Capital Economics）大宗商品經濟學家加德納（Edward Gardner）表示，美國此次釋放戰略石油儲備能夠在短期內緩解高昂的油價，但只有全球增加石油產量，才能讓油價持續回落。

近日國際油價呈下跌趨勢，倫敦布倫特原油期貨價格在兩連漲後4月1日大跌超過3%，油價報107.40美元/桶，本周油價大跌超過8%。紐約NYMEC美國原油期貨價格103.33美元/桶，今日油價跌幅達4.16%。