美國將盟友俄製坦克移交烏克蘭　或標誌俄烏戰事進入新階段

美媒引述一名美國官員1日稱拜登政府將與盟友合作，向烏克蘭轉移俄製坦克車，以加強烏克蘭在烏東頓巴斯地區的防禦。



美國《紐約時報》4月2日引述官員1日稱，拜登政府會將盟友的俄製坦克車移交烏克蘭，以提升烏軍在頓巴斯地區的防禦能力。

華府在此事上擔當中間人角色的做法，是應烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的要求所做出，這是美國在俄烏戰事中首次協助轉移坦克車。

烏克蘭局勢：2022年3月28日，烏克蘭Trostsyanets鎮的烏克蘭軍人坐在坦克上。Trostsyanets自戰爭初期就被俄羅斯佔領，最近又被烏克蘭軍隊奪回。（AP）

官員稱轉交行動快將開始，但拒絕透露美國對烏移交多少坦克車，或它們來自哪些國家。官員稱他們將允許烏克蘭對頓巴斯的俄羅斯目標作遠程炮擊。

該報內文稱，移交坦克車可能代表戰爭將進入新的階段。本週較早時俄羅斯官員稱他們正在將焦點重新集中在頓巴斯。

澤連斯基3月27日再籲西方國家提供軍援，並稱烏克蘭只需北約1%的戰機及1%的坦克車，不會要求更多。

美不同形式軍援烏

另一方面，美國國防部發言人柯比（John Kirby）稱，美國正在向烏克蘭提供3億美元的額外軍事「援助」。柯比說：「美國防部將提供最高3億美元的安全援助，對烏克蘭的防務能力作出支持。」

美國總統拜登3月16日在白宮發表公開講話，宣布向烏克蘭提供8億美元的額外軍事援助，這使美國在當時一周內「承諾」對烏克蘭的安全援助總額達到10億美元。而自拜登政府上台以來，美國對烏克蘭的援助總計已達20億美元。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）2022年3月31日在位於華盛頓的國防部大樓出席簡報會。（AP）

美國防部4月1日晚向記者發佈電郵聲明稱，國防部3月31日已向國會提交有關3億美元對烏軍援詳情，當中包括軍備及武器。它們是通過名為烏克蘭安全援助倡議（Ukraine Security Assistance Initiative）的計劃向商家購買，而不是從美國現有的庫存中拿出來。

美國援烏武器清單包括激光制導火箭、既可以監視目標又可以用炸藥打擊目標的戰術無人機，以及「非標準」武器和彈藥——國防部通常使用這個術語來指代蘇聯設計的 烏克蘭軍隊使用的武器。