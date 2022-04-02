習近平：如烏克蘭危機惡化　國際經濟合作或需數十年恢復

新華社報道，中國國家主席習近平4月1日（周五）以視像方式會見歐洲理事會主席米歇爾和歐盟委員會主席馮德萊恩時，指出如果烏克蘭危機繼續惡化下去，事後恢復國際經濟合作可能需要幾年到幾十年。



習近平強調，中方對烏克蘭局勢走到今天這一步深感遺憾。為解決烏克蘭危機，各方應堅持勸和促談，防止出現更大規模人道主義危機，構建歐洲和亞歐大陸持久和平，防止局部衝突擴大化。

習近平指出，烏克蘭危機的根源在於歐洲長期積累的地區安全矛盾，治本之策是照顧有關各方的合理安全關切。他說，中方支持歐洲特別是歐盟發揮主導作用，支持歐俄美及北約開展對話，直面多年來積累的矛盾，找到解決問題的辦法，推動構建均衡、有效、可持續的歐洲安全框架。

習近平強調，處理烏克蘭危機時必須保持清醒冷靜，不能把全世界都捆綁到這個問題上，更不能讓各國老百姓為此付出沈重代價。各方不能輕易衝擊現有世界經濟體系，更不能把世界經濟政治化、工具化、武器化，引發世界金融、貿易、能源、科技、糧食、產業鏈供應鏈等領域嚴重危機。

他還表示，很多人十分擔心，目前這樣的局面可能使國際經濟合作幾十年努力的成果毀於一旦。如果局面繼續惡化下去，事後恢復可能需要幾年、十幾年甚至幾十年。

中歐峰會結束後，歐盟委員會主席蓬德萊恩（Ursula von der Leyen）警告北京，如果不向俄羅斯施壓以結束戰爭並幫助莫斯科迴避西方制裁，中國聲譽將受損。她在跟中國國家主席習近平的視像會議後，在Twitter發文指：「（各國）必須尊重國際法，以及烏克蘭的主權和領土完整」，「中國作為聯合國安理會常任理事國負有『特殊責任』。」