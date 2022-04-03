俄羅斯口頭同意烏克蘭主要建議　澤普會可能舉行　地點或在土耳其

俄烏和談烏方代表團成員、烏克蘭執政黨主席阿拉哈米亞（Davyd Arakhamia）稱，俄方在多個議題口頭上做出正面回應，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普京）有「直接磋商」的可能性。



美國有線新聞網絡（CNN）4月3日引述阿拉哈米亞說及，普京和澤連斯基會晤的可能性，他說：「文件草案已發展得足夠成熟，可在烏克蘭和俄羅斯聯邦兩國領導人之間進行直接磋商。因此，我們現在的任務是盡快就談判最後階段做準備——不是文件本身，而是我們已觸及的問題，並為可能的總統會議做準備。」

烏克蘭官員亦在談判中勾勒出他們對可能的停火路線圖的願景，當中包括在一個組成廣泛的安全保證人聯盟支持下，烏克蘭維持中立地位。

俄烏談判：俄羅斯代表團團長梅丁斯基（左二）和烏克蘭議會人民公僕黨領袖派系阿拉哈米亞（Davyd Arakhamia）（右三）2022年2月28日在白羅斯戈梅爾（Gomel）進行和談。（AP）

他稱，烏方代表團在伊斯坦堡的談判中公布己方立場，而俄羅斯就這些官方立場給予官方回答，即他們接受這些立場，除了克里米亞（Crimea）。俄羅斯已在2014年吞併的克里米亞，這一直是俄烏談判中棘手的議題。

烏方稱，雙方已協議暫停討論克里米亞地位15年，但俄方未就此確認，以及它已公開重申克里米亞是俄羅斯的一部份。

克里米亞位於烏克蘭南端，半島上居民多數為俄羅斯人，1954年蘇聯領導人赫魯曉夫將此領土撥歸入烏克蘭共和國。60年之後的2014年，俄羅斯總統普京吞併克里米亞。（AP）

阿拉哈米亞引述烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）稱，這些在談判中的立場都沒有以書面形式正式確認。他稱，不過在雙方進行視像會議期間，俄方沒對烏方立場表示反對。

他稱，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）有份促成了這一進程。

阿拉哈米亞受訪時稱，「澤普會「最有可能」在土耳其進行會晤，惟目前時間地點尚字明確，但他稱，烏方認為最有可能的舉行地點是安卡拉（Ankara）或伊斯坦堡（Istanbul）。

當被問烏克蘭與中國就此事進行談判的情況時，阿拉卡米亞稱烏方正通過外交渠道與中國進行談判。他稱，相比起現時積極協助烏克蘭的國家，大家保持每天2次的聯繫，中國則很可能在伸援方面是最不就緒的，「以（烏克蘭）與中國談判來說，這變得有點困難。」