烏克蘭・持續更新｜被控殺害平民　俄國防部否認　稱烏方另作挑釁

俄烏戰事在4月3日踏入第39日。據聯合國統計，截至當地時間1日午夜，烏克蘭已有1,325名平民死亡、2,017人受傷。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。其中，烏克蘭軍方表示已「解放」整個基輔地區。美國官員引述情報指出，俄羅斯已調整戰略重點，在於取得烏克蘭東部的勝利。



最新重點：

・當地時間4月3日，俄羅斯別爾哥羅德州（Belgorod）雅科夫列夫斯基區負責人稱，別爾哥羅德州的托馬羅夫卡發生爆炸，隨後有碎片掉落，沒有人員傷亡。俄羅斯別爾哥羅德州1亦曾發生油庫大火，俄指烏克蘭軍方直升機越境施襲。

・俄烏和談烏方代表團成員稱，俄羅斯在一些議題上對烏克蘭做出口頭上的正面回應，俄烏總統有「直接協商」的可能。

・烏克蘭稱俄軍正迅速撤出基輔與烏北切爾尼戈夫，但明顯地轉向另一種策略，即向東或向南移動，以控制大面積的已佔領地方，並要在那裏取得穩固的立足點。

・這種說法與烏克蘭總統澤連斯基相似，他稱有明顯跡象顯示俄軍撤出烏北，卻是持續往烏東頓巴斯地區及第二大城哈爾科夫集結，準備作大規模攻擊。他稱烏東的戰鬥或將更多。

・烏克蘭空降突擊部隊3日稱，在俄軍撤出部份地方後烏軍已重新控制了普里皮亞季（Prypiat）並到達白羅斯與烏克蘭的邊界。烏方已經重新控制首都基輔地區，包口括伊爾平、布查、戈斯托梅爾和整個基輔地區。惟俄羅斯方面未回應。

・俄羅斯用高精準海空導彈摧毀敖德薩（Odesa）地區1座煉油廠和3個燃料庫。報道指，烏克蘭正在使用上述設施向尼古拉耶夫（Mykolaiv）市附近的烏軍供應燃料。

・烏克蘭軍方已奪回首都基輔周圍30多個城鎮和村莊的控制權，但發現有平民陳屍街頭以及亂葬崗。烏克蘭國防部發布的影片也顯示，布查鎮有死者些雙手被反綁在背後。另外有些遺體是後腦勺被槍擊。烏克蘭指控俄軍殘殺平民。

4月3日：

2312 俄羅斯衛星網：俄羅斯國防部否認基輔關於俄羅斯在烏克蘭布查鎮殺害平民的指控，稱這是另一種挑釁。

2156 英國天空新聞：英國政府可能在未來幾天將俄羅斯天然氣公司Gazprom的英國零售部門收歸國有。

2130 烏克蘭官員指控俄軍在當地殘殺平民，以及烏國防部發布有人陳屍街頭的影片後，歐盟譴責暴行，誓言將對莫斯科施加更多制裁。英國外交部長卓慧思也說，隨着相關證據增加，必須以戰爭罪對俄羅斯進行調查。

烏克蘭官員4月2日稱烏軍已奪回基輔周圍30多個城鎮和村莊的控制權，但發現有平民被殘殺的情況。烏克蘭國防部發布的影片，展示布查鎮多人曝屍街頭，當中有些雙手被反綁在背後。惟這些影片真偽尚未被獨立證實。

2113 當地時間4月3日，俄羅斯別爾哥羅德州雅科夫列夫斯基區負責人稱，別爾哥羅德州的托馬羅夫卡發生爆炸，隨後有碎片掉落，沒有人員傷亡。

2109 俄羅斯別爾哥羅德州州長格拉德科夫1日通過其社交媒體賬號表示，該州首府別爾哥羅德市一處石油設施當天遭到烏克蘭武裝力量2架直升機襲擊並發生火災。現場發生爆炸，隨後有碎片掉落，所幸沒人傷亡。

他當天早些時候表示，別爾哥羅德市一處油庫當天發生火災，2名工人受傷並已接受救治。他隨後更新聲明說，烏方2架直升機低空飛行進入俄領土，襲擊了該油庫。此次襲擊未造成人員死亡。

他稱俄羅斯緊急情況部門已向火災現場派出170餘名救援人員和50台救援設備。目前，當地燃料儲備充足。

1943 烏克蘭副總理韋列舒克表示，目前共有11名烏克蘭各地市長被俄軍俘虜，他們分別來自基輔州、赫爾松州、哈爾科夫州、扎波羅熱州、尼古拉耶夫州和頓涅茨克。烏克蘭已經向國際紅十字會、聯合國和其他國際組織通報此事。烏方要求釋放被扣押的烏克蘭公民、市長、記者和其他人士。

1917 國際文傳電訊社：克里姆林宮稱，希望俄羅斯和烏克蘭能在會談中簽署文件。

1830 俄羅斯聯邦安全委員會副主席梅德韋傑夫：俄羅斯將只向「友好國家」出口糧食和農作物。他稱俄羅斯將以盧布或「友好國家」的貨幣出口糧食和農作物。

1824 央視：烏克蘭空降突擊部隊3日稱，在俄羅斯武裝力量從基輔州撤出後，烏軍已重新控制了普里皮亞季（Prypiat）並到達了白羅斯與烏克蘭的邊界。

法媒引述烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Ganna Maliar）在社交媒體發文稱，烏方已經重新控制首都基輔地區。馬里亞爾表示，烏軍重新控制的地區包括「伊爾平、布查、戈斯托梅爾和整個基輔地區」。

對此，俄方尚未作出回應。

1808 基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）就俄軍處決平民的報道指責俄羅斯犯下種族滅絕罪。歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）亦譴責俄軍在基輔附近地區實施「暴行」（atrocities），承諾要對莫斯科實施進一步制裁。

1720 烏克蘭總統澤連斯基的發言人尼基福羅夫（Sergey Nikiforov）表示，當局發現了看起來與戰爭罪行相符的事物，包括被處決的平民屍體和亂葬崗。

他稱，「我們發現人們的雙手和雙腿都被綁起來……他們的後腦勺被槍擊和出現彈孔。」「我們也發現半燒焦的屍體，好像有人試圖隱瞞他們的罪行，但他們沒有足夠的時間做到這一點。」

1657 德國副總理兼經濟和氣候保護部長哈貝克在ZDF電視台的節目中稱，對俄羅斯實行能源禁運可能會終結德國的繁榮。他指出，德國沒有以其他方式進口天然氣和石油的基礎設施。

1613 烏克蘭總統澤連斯基表示，俄軍想佔領烏克蘭的東部和南部地區，且烏軍已重新控制基輔（Kyiv）和切爾尼戈夫（Chernihiv）的社區，「我們正在加強東部方向和頓巴斯地區的防禦。」

烏克蘭局勢；圖為2022年4月3日，烏克蘭敖德薩遭到俄軍砲擊後，空中冒出大量濃煙。（AP）

1602 國際文傳電訊社（Interfax）報道，俄羅斯國防部表示，俄軍用高精準海空導彈摧毀敖德薩（Odesa）地區1座煉油廠和3個燃料庫。

報道指，烏克蘭正在使用上述設施向尼古拉耶夫（Mykolaiv）市附近的烏軍供應燃料。

1520 美國《華爾街日報》報道，德國總理朔爾茨在2月19日、即俄羅斯對烏克蘭採取軍事行動之前，曾建議烏總統澤連斯基應該放棄加入北約的想法，並宣布該國的中立立場，作為解決俄烏局勢的最後嘗試。

報道又指，在澤連斯基拒絕朔爾茨的提議後，歐洲各國領導人試圖組織普京和拜登舉行峰會，而法國總統馬克龍是他們之間的調解人。

1512 英國《泰晤士報》引述政府消息人士指，英國政府擬向烏克蘭運送武器，其中包括反艦導彈、巡航飛彈等，以便在俄軍進攻時保護敖德薩（Odesa）。

1454 俄羅斯首席談判代表梅金斯基又指，烏克蘭在對待其中立地位和無核武器地位問題上變得更加現實。專家和代表團團長級別的條約文本校審工作將於4日恢復，意味俄烏會談會在當天恢復。

1445 俄羅斯首席談判代表弗梅金斯基（Vladimir Medinsky）表示，俄羅斯在克里米亞和頓巴斯問題上的立場維持不變，和平談判的進展還不足以舉行領導人會議。

他在社交網站發文指，「協議草案尚未準備好提交給高層會議。 我再次重申：俄羅斯在克里米亞和頓巴斯的立場維持不變。」

1418 敖德薩地區軍事管理局行動參謀部發言人布拉楚克（Serhii Bratchuk）4月稱，俄羅斯對南部港口城市敖德薩（Odesa）的關鍵基礎設施發動空襲，目前情況受控。

1413 俄羅斯參議員克里沙斯（Andrei Klishas）4月3日表示，當地議員提出一項法律改革，尋求把在俄國境內支持西方制裁的行動定為犯罪行為。

1351 俄羅斯衛星通訊社報道，俄烏和談烏方代表團成員阿拉哈米亞（Davyd Arakhamia）表示，基輔正與中國就安全保障問題進行談判。他指出，與其他國家相比，與中方的進展更少。

1341 英國防部發布對烏克蘭局勢的最新分析指，俄羅斯空中活動過去一週集中針對烏克蘭東南部，可能是他們把軍事行動專注於當地的結果。

這份情報更新報告指，俄羅斯無法發現並摧毀防空系統，嚴重影響其在獲取制空方面的努力，反過來對他們支持地面部隊在多個戰線推進的能力造成重大影響。

1311 央視報道，烏克蘭黑海沿岸城市敖德薩（Odesa）市政府4月3日在社交媒體上表示，該市遭到俄軍空襲，部分來襲導彈已被攔截。攻擊導致市內多區發生火災。敖德薩市政府呼籲居民注意隱蔽，不要驚慌。

1152 英媒引述目擊者稱，4月3日凌晨，烏克蘭南部港口城市敖德薩（Odesa）聽到一系列爆炸聲，並看到有濃煙冒出。

1145 盧甘斯克人民共和國人權專員向俄羅斯衛星通訊社稱，烏克蘭民族主義營的武裝分子從頓巴斯平民手上搶走人道主義援助物資。

1050 波蘭副總理卡欽斯基（Jarosław Kaczyński）接受德國《世界報》（Die Welt）訪問時，指責法國和德國與俄羅斯走得太近。

他稱，波蘭不滿意德國在歐洲的角色，「多年來，德國政府不想看到俄羅斯在（俄羅斯總統）普京的領導下做了什麼，（因此）我們今天看到結果。」他尤其譴責德國未能向烏克蘭提供足夠的武器，並拒絕對俄羅斯石油實施禁運。

1000 塔斯社4月3日報道，俄總統新聞秘書佩斯科夫4月2日接受「白羅斯-24頻道」訪問時表示，北約最初成立的目的，是為侵略而設，「北約自稱是一個防禦性組織。但是，你知道，卡拉什尼科夫突擊步槍（Kalashnikov assault rifle）不管你怎麼使用，它仍然是一支突擊步槍。北約也是如此。」

0906 俄羅斯衛星通訊社報道，俄國防控制中心負責人米津采夫（Mikhail Mizintsev）稱，受砲擊和水雷威脅，逾60艘外國船隻無法離開烏克蘭港口。

他指出，烏克蘭在其水域和領海設置的水雷和砲擊設施，讓船隻無法安全駛離港口，導致超過60艘外國船隻持續滯留在烏克蘭港口。

0830 阿拉哈米亞指出，烏克蘭與俄羅斯已接近達成協議，但是在克里米亞問題上仍存在分歧。如果任何文件中規定俄方擁有否決權，那麼烏克蘭就不會簽署這份文件。

他解釋指，俄羅斯若擁有一票否決權，意味烏克蘭將得不到安全保障，因此烏方主張與俄羅斯簽訂和平條約，但安全保障由其他國家提供，而且俄羅斯不能阻止這一過程。

0821 俄烏和談烏方代表團成員阿拉哈米亞（Davyd Arakhamia）表示，俄方對烏克蘭的所有立場都給予官方答覆，即他們接受烏方立場，但是有關克里米亞的問題除外。他說，「雖然沒有官方書面確認，但俄方口頭是這樣說的。」

阿拉哈米亞又指，莫斯科已在會談中同意，就烏克蘭中立地位舉行公投「將是擺脫這種局面的唯一途徑」。

0720 俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫4月2日在接受白羅斯1台採訪時表示，俄羅斯希望繼續在白羅斯與烏克蘭進行談判，但是烏克蘭反對。

他表示，俄烏談判進行得不容易，但重要的是談判能夠繼續，並通過談判來結束軍事行動，談判的場地在哪裏並不重要。

0551 俄烏和談烏方代表團成員、烏克蘭執政黨主席阿拉哈米亞（Davyd Arakhamia）稱，俄方在多個問題作出積極回應，烏克蘭總統澤連斯基與俄羅斯總統普京有可能進行「直接磋商」，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）有分促成了這一進程。

0545 美國官員稱，俄羅斯已修改其對烏克蘭戰爭的戰略，重點控制烏克蘭東部，目標是在5月初取得「勝利」。

0425 立陶宛宣布已停止從俄羅斯進口天然氣。

0326 烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）在Telegram表示，周六在全國經人道主義走廊撤離的人數為4217人，當中1263人來自被俄軍佔領的馬里烏波爾及別爾江斯克市。東部盧甘斯克地區的疏散工作也在繼續。

0258 白羅斯宣布，將於今年開始以俄羅斯盧布支付俄羅斯石油和天然氣。

0235 消息人士稱，美國將協助把蘇聯時代坦克轉移到烏克蘭。烏克蘭總統澤連斯基曾多次要求各國提供更多的坦克。

0212 烏克蘭國防部副部長表示，烏軍已經重新佔領了整個基輔地區。

0133 一個監測政治逮捕的俄羅斯組織表示，周六在全國各地抗議俄羅斯對烏克蘭軍事行動的示威活動中，有 208 人被拘留。

0100 摩爾多瓦分離地區「德涅斯特河沿岸共和國」（Transnistria）政府周六否認有俄軍集結當地。烏克蘭軍方早前指，部署於「德涅斯特河沿岸共和國」的俄軍「對烏克蘭的進攻以及可能敵對行動準備就緒」。

4月2日，在波蘭華沙舉行的反戰集會上，人們舉著烏克蘭總統澤連斯基和俄羅斯總統普京（被囚禁）的肖像。（AP)

0047 烏克蘭總統澤連斯基警告，撤退的俄羅斯軍隊在民房周圍留下地雷，甚至在設施及遇難者遺體都埋了地雷，令民眾撤退變得危險。

0043 埃內霍達爾發生了一系列爆炸，該處近鄰近扎波羅熱核電站。核電站產生了烏克蘭五分之一以上的電力，是歐洲最大的核設施之一，自3月4日以來一直在俄羅斯控制之下。

0035 遭俄軍佔領的烏克蘭中部城鎮埃內霍達爾（Enerhodar）周六爆發民眾示威，民眾上街高唱烏克蘭國歌，期間遭俄軍武力驅散，片段可見有多枚震撼彈驅趕人群，至少4人受傷。

0008 烏克蘭周六在全國開設7條人道主義走廊，6,200人已在周五從各城巿撤退。

0000 據聯合國統計，截至當地時間1日午夜，烏克蘭升至1,325名平民死亡、2,017人受傷。

烏克蘭局勢：圖為2022年4月1日，烏克蘭一名軍人腳踏在一部已被摧毀的俄羅斯坦克上。照片攝於哈爾科夫州名為Malaya Rohan的鄉村附近。（AP）

回顧4月2日時局：

烏克蘭・持續更新｜俄烏外長或再會談 普京：停火時機未成熟