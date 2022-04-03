烏軍發片指控俄軍殘殺平民　歐盟譴責　英外相促以戰爭罪調查

烏克蘭官員指控俄軍在當地殘殺平民，以及烏國防部發布民眾陳屍街頭的影片後，歐盟譴責暴行，矢言將對莫斯科施加更多制裁。英國外交部長卓慧思（Liz Truss）也說，隨着相關證據增加，必須以戰爭罪對俄羅斯進行調查。



烏克蘭官員4月2日稱烏軍已奪回基輔周圍30多個城鎮和村莊的控制權。在首都西北30公里的布查鎮（Bucha）街頭發現20具民眾屍體；在毀壞不堪的車內，有一些被炸死的人的遺體。此外當局也發現一個埋有逾280具遺體的亂葬崗。烏克蘭國防部發布的影片，展示布查鎮多人曝屍街頭，當中有些雙手被反綁在背後。惟這些影片真偽尚未被獨立證實。

烏克蘭局勢：圖為2022年4月2日一名男子與兒童騎單車經過布查鎮的街頭。他們的前方有一具死者遺體。（AP）

布查鎮鎮長費多魯克（Anatoly Fedoruk）稱城鎮每條街都有屍體，已把280人集體埋葬。由於擔心俄軍在遺體埋了地雷，烏克蘭軍人在處理街上遺體時，也先進行檢查。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）2日稱俄軍在撤走時埋下大量地雷，包括藏在一些設施及死者屍體。

從網上流傳的其他影片可見，鎮上一條街上都有屍體，就好像它們是從貨車後部傾倒出來的一樣。所有人似乎都穿着便服。有些人雙手被綁，頭部有槍傷。

自2月24日俄軍入侵烏克蘭之初，布查及伊爾平（Irpin）等基輔周邊城鎮及巿郊地區已成兩軍激戰之地。雖然在3月初烏軍部隊一度奪回該鎮，俄軍其後加強對該鎮的炮擊。到12日，布查鎮議會宣布俄羅斯軍隊已完全佔領該鎮。委員會表示，俄軍不允許居民離開他們的房屋，有時會向平民開槍。