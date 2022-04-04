格林美｜烏克蘭總統澤連斯基頒獎禮講話　籲「用音樂填補沉默」

烏克蘭總理澤連斯基（Volodymyr Zelensky）4月3日在格林美（Grammy Awards）頒獎典禮上發表講話，呼籲在座各位「盡你所能地支持我們，但不要保持沉默。這讓人不寒而慄」。



第64屆格林美獎（64th Annual Grammy Awards）3日在美國拉斯维加斯（Las Vegas）美高梅大花園體育館（MGM Grand Garden Arena）舉行期間，澤連斯基在預先錄製的影片中說：「這場戰爭不讓我們選擇誰倖存和誰逗留在永恆的沉默當中。我們的音樂家身穿防彈衣而非燕尾服。他們為醫院內的傷者唱歌。即使是那些聽不見的人。但無論如何，音樂都會突破（這一切）。」

格林美：第64屆格林美獎頒獎典禮4月3日在美國拉斯维加斯美高梅大花園體育館舉行期間，現場熒幕播放烏克蘭總理澤連斯基講話的影片。（AP）

澤連斯基稱：「我們捍衛我們的自由。為了生活。為了愛。為了發聲。在我們的土地，我們正與俄羅斯作戰，他們的炸彈帶來可怕的沉默。死亡，沉默。用你的音樂填補沉默，填補今天，講述我們的故事。」

Ukrainian President Zelensky in pre-recorded video from Kyiv, delivers a message at the Grammy Awards.#GRAMMYs pic.twitter.com/3J463oEwhN — Nina L. Diamond (@ninatypewriter) April 4, 2022

他還表示：「在你的社交網絡，在電視上講述關於戰爭的真相。盡你所能地支持我們，但不要保持沉默。然後和平就會來到我們所有的城市。」