奧斯卡2022｜澤連斯基的「未圓夢」 影視盛典真的去政治化了嗎？

奧斯卡近年成為全球議題，不僅是入圍作品時常帶有「為弱勢發聲」與「推動政治正確運動」等政治表態意味，不少藝人還不時在頒獎台上表態，揭露美國內部社會問題，同時推動普世價值，如近年鬧得熱哄哄的#MeToo運動等，這一切皆說明其在美國以至全球範圍推廣流行文化的領導地位。

在昨日（２８日）舉辦的頒獎典禮之前，澤連斯基這位喜劇演員出身、戰事開始以來便向各方呼籲援助的烏克蘭總統會否銀幕「現身」，引發許多猜測。從結果來看，由於主辦方一向試圖與現實政治保持距離，澤連斯基無緣「奧斯卡」。



據《紐約時報》報道，澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）的團隊在頒奬典禮之前曾向奧斯卡的主辦方——美國電影藝術與科學學會（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）施加壓力，在頒獎儀式當晚保留一個時段，為烏克蘭爭取支持。

該報道引述此次在中間協助的喜劇作家Brian Keith Etheridge稱，主辦方表示將會在典禮上提及烏克蘭戰事及其中的民眾犧牲，但沒有承諾會讓澤連斯基以影像形式在當晚出鏡，「我們被告知，他們（主辦方）不想要將節目過度政治化。哪怕澤連斯基只是說一句『謝謝』，這都會提醒大家有關戰事，而且可能會籌集數百萬美元的資金。」

奧斯卡舉辦的一周前，澤連斯基亦曾與出生於烏克蘭的演員Mila Kunis及其丈夫進行視訊通話，夫妻二人為烏克蘭籌得高達3500萬美元的資金、用於人道主義援助。

奧斯卡的美國本土收視率雖逐漸下滑，惟依然是最受全球矚目的影壇盛事之一。(Getty)

儘管奧斯卡的美國本土收視率逐漸下滑，2021年更是跌至約1000萬收視（2020年為24萬），但該節目仍然是最受全球矚目的影壇盛事之一。總統幕僚長的顧問Serhiy Leshchenko在接受採訪時說：「總的而言，澤倫斯基確實在關注荷里活的消息，尋找獲取支持的機會。

在奧斯卡以外，澤連斯基也在各種公眾平台上增加曝光度。他在戰事爆發後的第二天，在Twitter上用烏克蘭語發佈自拍影片，這條與幾名官員在基輔大街上的一條「捍衛獨立」的影片已經有將近600萬觀看；他在與各國的立法者面前發表演講，亦敦促世界各地的名人和藝術家為他的國家發聲，爭取包括實質性的戰爭援助以及人道主義支援。

近期頻頻透過視像現身向西方多國發表演說的澤連斯基原本也想要爭取亮相奧斯卡。(AP)

「我們生活在現代世界，我們知道意見領袖和名人很重要，不是只有政治家在塑造世界。」烏克蘭前內政部副部長Ekaterine Zguladze說。

默哀與藍絲帶

不久前還在烏克蘭拍攝紀錄片的奧斯卡影帝兼導演辛潘（Sean Penn）在典禮前公開要求，讓澤連斯基在奧斯卡上露面，否則將拒絕出席頒獎典禮。

但最終奧斯卡頒獎典禮上沒有澤連斯基的身影。

演員Diane Warren在抵達奧斯卡頒獎典禮時，佩戴了一條支持烏克蘭難民的藍絲帶。(AP)

在儀式中半，主辦方播放了一段短片，並邀請出席者進行了30秒的默哀。屏幕上的文字顯示：「我們想默哀片刻，以表示我們對目前在其境內面臨入侵、衝突和偏見的烏克蘭人民的支持。」

不帶任何背景音樂，屏幕上接着又顯示了求援的信息：「我們懇請你以任何你能做到的方式支持烏克蘭」，並附上了#StandWithUkraine（與烏克蘭站在一起）的標籤。該聲明結束後，電視上馬上播放了Crypto.com的廣告：該公司將調配徵得的籌款來幫助 「緩解烏克蘭的人道主義危機」。

在這簡短的環節以外，則是一些出席的名流們的表態。

為烏克蘭籌集大額捐款的Kunis在進行最佳歌曲的提名前，隱晦的提及烏克蘭戰事：「最近的全球事件讓我們許多人感到膽戰心驚。然而，當你看到那些面臨這種破壞的人的力量和尊嚴時，不可能不被他們的韌性所感動...」

導演法蘭斯哥普拉（Francis Ford Coppola）在紀念《教父》50周年的環節中說：「烏克蘭萬歲！」主持人之一Amy Schumer則提到：「烏克蘭正在發生種族滅絕，婦女正在失去她們所有的權利。」

另外也有一些出席者戴着代表烏克蘭國旗顏色的藍金絲帶等飾品來到奧斯卡頒獎典禮現場。

演員Jamie Lee Curtis在洛杉磯杜比劇院接受奧斯卡頒獎典禮採訪時，舉起一條支持烏克蘭難民的藍絲帶。(AP)

奧斯卡真的去政治化了嗎？

儘管主辦方總是強調奧斯卡是一場慶祝電影的盛世、避免節目過度政治化，這卻與近年來大眾普遍對奧斯卡愈發政治化的認知相異。奧斯卡收視跌入谷底的2020年，便是許多人眼中政治性最強的一屆，被提名的影片包含大量以國內外政治為主題、或者與其息息相關的作品，如揭示亞洲富裕社會之下的窮富階級差距的大贏家《上流寄生族》，此外發表演講的嘉賓更是公開做出了不少政治宣言。

奧斯卡主辦方所堅稱的去政治化，似乎更多的是剔除牽扯到商業利益、或者與當下的國際形勢緊密相關而高度敏感的內容。此次烏克蘭戰事下，奧斯卡雖設置了特定環節呼籲對烏克蘭的支援和默哀，突出人道主義關懷，但對俄羅斯則隻字不提。這箇中的原因，或許多少因為後者在2020年以9000萬電影票銷售成績成為全球第四大電影市場。

類似的戰時去政治化情況也曾出現，例如1972年的奧斯卡頒獎典禮上，堅定的反對越南戰爭、向來以直言不諱聞名的珍芳達（Jane Fonda），在接受頒獎後僅僅說了一句：「有很多要說的話，但我今晚不會說出來。我只是想表達我的感謝。」隨即便走下舞台。

另一方面，與平等、環境相關的議題，相對於戰爭時期的立場表態爭議性要小得多，在發言時對這些議題聲援更為嘉賓自身貼金，因此像安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）呼籲關注全球變暖、Rami Malek聲援少數族裔等發言都頗為常見。從這一角度來看，奧斯卡的去政治化不單單是不談論政治，而是因應商業運作和時勢所做出的考量。