俄對不友好國家推行簽證反制措施　恢復中國等52個友好國家航班

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）4月4日簽署針對「不友好國家」實施反制性簽證措施的總統令。



俄衛網4月4日稱，相關文件已被發布在法律訊息互聯網門戶網站上。

普京簽署法令是「因為必須採取緊急措施，以應對歐盟的不友好行為」。它涉及廢除協議中關於簡化向歐盟公民發放簽證程序中的一系列條款——這些措施將涉及到官方代表團和記者。

俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）稱從4月9日起將取消因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情實施的定期航班和包機的限制，恢復與包括中國、阿根廷、印度和南非在內的52個對俄友好國家的航班。

圖為俄羅斯一機場。（Getty）

有關措施3月底已在醞釀。俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）3月28日稱，俄羅斯正在準備採取報復性簽證措施，限制「不友好國家」的公民入境。

這是繼7日名單獲批，它所載列的國家或地區將被要求在購買俄天然氣時以盧布支付、俄企與它們做生意須獲當局批准後，莫斯科再祭出新措施，而且將影響民間交流。

載於這份名單的國家和地區包括：美國、27個歐盟成員國、烏克蘭、英國、日本、澳洲、新西蘭、加拿大、韓國、新加坡、瑞士、黑山、阿爾巴尼亞、挪威、冰島、列支敦士登、安道爾、摩納哥、北馬其頓、聖馬力諾、密克羅尼西亞及台灣地區。

拉夫羅夫說：「現在正在制定一份總統令草案，將對一些國家的不友好行為採取簽證方面的回應措施。該法令將對入境俄羅斯施加一系列限制。」

圖為俄羅斯盧布紙鈔。（視覺中國）

俄羅斯3月7日已批准「不友好國家和地區」名單。根據俄羅斯財政部新聞處稱，俄羅斯公司今後想與名單上國家或地區做生意，須申請審批。

俄羅斯7日將韓國、美國、英國、澳洲、日本、歐盟成員國、加拿大、新西蘭、挪威、新加坡、台灣、烏克蘭列入「不友好國家和地區」名單。當時內文已預料俄羅斯將制裁名單上的國家和地區，包括實施外交限制。

埃及新聞網站Sada El-Balad英文版3月6日稱，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，亦譯作普丁）3月5日頒布法令，要求政府在兩天內制定一份名單，並將對俄羅斯採取不友好措施的國家列入名單中。

俄羅斯2021年5月已推出「不友好國家」名單，並將美國和捷克列入名單中。俄方當時公布文件，禁止美國使領館聘用俄羅斯公民，並限制捷克駐俄使領館最多僱用19名俄羅斯公民。