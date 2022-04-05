美軍警告中國戰略核武庫正驚人擴張：美國面臨風險迅速升級

中國軍力增長是中美關係的重要議題。美國軍方高官警告稱，中國的戰略武器和核武庫正在「驚人擴張」，首次詳細描述中國測試高超音速導彈的細節。



美國彭博社報道，美國戰略司令部司令計劃在4月5日的閉門聽證會上，表示中國的戰略武器和核武庫正在「驚人擴張」，對美國帶來迅速提升的風險。

美國海軍上將理查德（Charles Richard）在發布在眾議院國防撥款委員會網站上的書面證詞中寫道，2021年7月，中國首次試射洲際彈道導彈發射的高超音速滑行器，這是一項「對戰略穩定具有嚴重影響的技術成就」 。證詞中寫道，中國的高超音速飛行器飛行了4萬公里，時間超過100分鐘。

彭博社指出，這是迄今為止美國對中國試射高超音速導彈最詳細的描述。

美國在高超音速導彈研發的競爭中落後（請點擊圖集瀏覽）：

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證詞稱，這是「迄今為止，任何國家的陸地攻擊武器系統中距離最遠飛行時間最長的」。

理查德在聲明中特別提到了來自北京和莫斯科的日益增長的威脅，中國和俄羅斯都有能力「在任何領域，在全世界範圍內，利用任何國家權力工具，在任何時候，單方面將衝突升級到任何程度的暴力」 。

理查德補充說，中國正在對高超音速和定向能武器技術加大投資力度，用於全球打擊，以及擊敗導彈防禦系統、反衛星、反導和反無人機的能力。他又指出北京加強了中國西部核導彈基地的建設，每個基地都有大約120個導彈發射井，這使得中國能夠擁有「強大」的彈道導彈，能夠打到美國大陸。