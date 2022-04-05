德企巴斯夫：若禁俄羅斯能源　德國恐陷二戰後最嚴重經濟危機

德媒4月1日引述德國巴斯夫公司（BASF）執行董事會主席布魯德米勒（Martin Brudermüller）警告，如果停止從俄羅斯進口石油和天然氣，可能導致德國陷入二戰結束以來最嚴重的經濟危機。



布魯德米勒接受《星期日法蘭克福匯報》（Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung）採訪時稱，如果天然氣供應量大幅下降，公司會不得不縮減或完全關閉路德維希港（Ludwigshafen）最大工廠的生產。

除天然氣外，歐洲鋼鐵行業也面臨危機。彭博社3月23日引述最新價格指，歐洲螺紋鋼成本已飆升至每噸1,140歐元的創紀錄水平，較2019年底上漲150%。熱軋鋼捲價格也已創下每噸約1,400歐元的歷史新高，比新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情前增加近250%。

圖為3月28日，德國巴斯夫公司發布執行董事會主席布魯德米勒的相片。（Twitter@BASF）

以普通汽車為例，鋼材佔其總重量60%，而這種鋼材的成本已從2019年初的每噸約400歐元上漲至每噸1,250歐元。

報道稱，俄羅斯入侵或讓鋼鐵變成奢侈品，在烏克蘭危機後，部份俄羅斯鋼鐵企業遭制裁，而俄羅斯是全球第3大鋼鐵出口國，歐洲各地都感受到鋼材價格大幅飆升。

據價格報告機構阿格斯公司（Argus）估計，俄羅斯和烏克蘭合計佔歐盟鋼鐵進口量三分之一左右，在歐洲國家需求佔比達近10%。並且在歐盟進口螺紋鋼方面，俄羅斯、在白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）和烏克蘭的佔比能達到60%，他們在板坯即大塊半成品鋼的市場上也佔據很大份額。

戰爭導致天然氣價格升高，歐洲電價也隨之飆升，3月初達每兆瓦時500歐元的高峰，約為俄烏衝突前的10倍。電價上漲已迫使許多小型鋼廠關閉或減少產量。