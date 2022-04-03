克里姆林宮：Shell無法購買俄天然氣　是因英國領頭反俄

克里姆林宮發言人佩斯科夫（ Dmitry Peskov）向俄國傳媒塔斯社表示，英國石油公司Shell（蜆殼，又譯殼牌）無法購買俄羅斯天然氣「是倫敦反俄政策的副作用」。



佩斯科夫說：「倫敦想成為反俄行動的領導者，甚至想領先於華盛頓。好吧，這會帶來副作用。」佩斯科夫指，與其他歐盟相比國家，英國對俄國銀行Gazprombank實施制裁，如今即使是使用盧布也無法支付俄羅斯天然氣。

彭博社周五（1日）報道，Shell本月很可能無法支付俄羅斯天然氣的費用，因為英國已對 Gazprombank實施制裁。

克里姆林宮上周宣布，來自「不友好國家」的買家以盧布支付俄羅斯管道天然氣的新程序於4月1日生效。這些買家需要在Gazprombank開立盧布和外幣特別賬戶以支付天然氣供應費用。貨幣兌換將在俄羅斯交易所進行。如果付款不完整，俄羅斯海關有權禁止交貨。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）3月初曾批評Shell繼續購買俄羅斯石油，「聞起來是烏克蘭的血腥味」。Shell在三日後宣布將停止購買俄羅斯石油和天然氣，並停止在俄羅斯的業務。但該公司並無透露停買的確實日期。