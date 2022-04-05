斯里蘭卡總統籲各黨組聯合政府　3大反對黨拒絕

斯里蘭卡（Sri Lanka）總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）4月4日邀請各黨派與他組成聯合內閣，共同應對國內不斷升級的危機，但遭所有主要反對黨拒絕。



《印度教徒報》報道，反對派政黨統一人民力量（Samagi Jana Balawegaya，SJB）、人民解放陣線（Janatha Vimukthi Peramuna）和統一國民黨（United National Party）均拒絕拉賈帕克薩的提議。

統一人民力量表示，其成員不接受拉賈帕克薩下的任何職位，「公眾希望拉賈帕克薩回家。我們與他們的呼聲同在」。

斯里蘭卡示威：圖為4月4日，民眾在斯里蘭卡科倫坡街頭示威，要求總統拉賈帕克薩辭職。（AP）

人民解放陣線說，拉賈帕克薩必須先辭職，之後可討論管理這場危機的系統。

統一國民黨也稱，「人們沒有要求內閣改組，他們的訊息很明確，他們要求拉賈帕克薩下台。政府在玩隨音樂搶椅子，不知所謂。」

數百名身穿黑衣的示威者3日晚在街頭揮舞斯里蘭卡國旗，高呼反政府口號，其中一名女子說：「我不想拉賈帕克薩家族任何人掌權。連他們的貓也不行」 。

斯里蘭卡經濟危機，包括食物和燃料在內的必需品嚴重短缺，還有物價飆漲、斷電等問題。執政黨4月3日為回應國內危機，宣布除總統與總理外，內閣所有26名部長均在深夜的會議上提出辭呈。