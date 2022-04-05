烏克蘭｜澤連斯基稱必須繼續談判　但稱可能不會與普京舉行會面

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，烏克蘭別無選擇，只能透過與俄羅斯談判結束戰爭，但指他可能不會親自與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）舉行會談。



澤連斯基在4月5日，在烏克蘭的全國電視講話中表示，烏克蘭必須繼續與俄羅斯進行談判，在不損失領土的情況下尋找解決方法。但他表示可能不會親自與俄羅斯總統普京舉行會談。

圖為4月2日，烏克蘭基輔市郊，戰車載着多個烏克蘭的士兵前住。（AP）

澤連斯基過去一直要求與普京直接舉行會談，但俄羅斯稱仍未是時候。俄軍後被指在撤退前在布查鎮屠殺平民，澤連斯基譴責這是戰爭罪行。

另外，澤連斯基在4日簽署了法令，正式成立代表團，批准就烏克蘭安全問題，與俄羅斯進行談判。團長由上週在土耳其伊斯坦堡與俄方代表進行談判，執政黨人民黨國會黨團主席阿拉卡米亞（David Arakhamia）擔任。

烏克蘭和俄羅斯代表團在3月29日於伊斯坦堡舉行面對面的會談，隨後阿拉卡米亞表示，他們正在尋求一項國際協議，讓包括土耳其人在內的國家成為烏克蘭安全的保證人。