烏克蘭局勢｜拜登：布查鎮平民被殺是戰爭罪行　普京是戰犯

俄羅斯被指在烏克蘭大規模屠殺平民。美國總統拜登（Joe Biden）4月4日呼籲對俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）進行戰爭罪審判。



據白宮網站消息，美國總統拜登4月4日在華盛頓對記者說：「你可能還記得，我曾因為稱普京為戰犯而受到批評。事情的真相是，你看到了在布查鎮（Bucha）發生的事。這證明他有罪——他（普京）是一名戰犯。」

拜登在家鄉特拉華州度過周末返回華盛頓時說：「我們必須收集訊息，我們必須繼續向烏克蘭提供他們繼續戰鬥所需的武器，我們必須獲得所有的細節，這樣就可以進行一次真正的戰時審判。」

拜登指出，「這傢伙太殘忍了。在布查發生的事情令人震驚，每個人都看到了。」

被問及是否同意這是種族滅絕，拜登說：「不，我認為這是戰爭罪。」 「我在尋求更多的制裁，是的。我會找時間向你們（記者）宣布。」

烏克蘭政府和媒體此前發布了一段據稱是在俄軍撤離後的基輔州布查市拍攝的影片，顯示街頭有多具屍體。

據俄羅斯衛星通訊社報道，俄羅斯國防部回應稱，基輔政權公布的所有照片和影片都是挑釁，強調在俄軍控制布查期間沒有當地居民因暴力傷亡。