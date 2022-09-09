英女王逝世｜國王查理斯的另一面　童年是如此孤獨

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）逝世，查理斯繼任成為國位查理斯三世（Charles III）。由於英女王公務繁忙，查理斯小時候就長期與母親分離，又得不到父親寵愛，童年出奇地孤獨讓人心碎。



伊利沙伯二世與菲臘親王（Prince Philip, Duke of Edinburgh）1948年11月14日迎來他們第一個愛情結晶查理斯。由於伊利沙伯二世要前往海外進行訪問以及履行各種公職，自斷母乳，查理斯便與母親聚少離多。查理斯整個童年都未被父母擁抱或親吻過，他曾說，自己唯一從父母那裏了解到關於愛的東西是握手。

在查理斯的青年時期，儘管菲臘親王多數時間也在履行王室職務，他閒下來時會教查理斯釣魚和打獵。但兩人的父子時光並非總是愉快。與妹妹安妮公主（Princess Anne）相比，查理斯敏感得多。兩兄妹均在菲臘的嚴厲管教下成長，但安妮更外向，對父親的話置之不理。

英女王伊利沙伯二世與查理斯2021年3月23日在浮若閣摩爾宮散步。（Twitter@RoyalFamily）

英國王室傳記作家史密斯（Sally Bedell Smith）在一本關於查理斯的書中寫道，查理斯經常被父親強勢的性格所貶低。史密斯提到查理斯8歲在蒙巴頓（Mountbatten）參加午宴的經歷。他當時在搣草莓莖，英女王遠房表弟蒙巴頓勛爵（Lord Ivar Mountbatten）告訴他：「不，不（要摘掉它）。你（可以）拿着它們的莖來蘸糖（吃）。」幾秒後，查爾斯拼命嘗試把莖重新駁回草莓裏面，可見他多敏感。

缺乏親情的查理斯人緣也不太好。作為王位繼承人，他經常遭惡霸欺凌，又被同學嘲笑他兜風耳和是胖子。為了幫兒子塑造性格，菲臘把查理斯送到自己母校、蘇格蘭的高登斯頓公學（Gordonstoun School）。有關他在這間學校的經歷眾說紛紜。

Netflix熱播劇《王冠》描述查理斯在那裏讀書的時光很痛苦，但他1974年雜誌採訪時稱，討厭經歷被誇大，高登斯頓公學比其他學校要求高，但教會他很多知識。

與父親一樣，查理斯也打馬球（Polo）。雖然他與卡米拉（Camilla）2005年才成婚，但早在1970年，年僅22歲的查理斯在溫莎參加馬球比賽時已與現任妻子邂逅，兩人隨即墮入愛河。

查理斯服兵役期間，卡米拉與他人訂婚，之後在1973年結婚。查理斯1981年亦把戴安娜（Princess Diana）娶回家。但這段婚姻在戴安娜1982年和1984年誕下威廉王子和哈里王子後，很快變得不順。據獲查理斯授權的傳記，他1986年開始與卡米拉發生婚外情。