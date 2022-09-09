英女王逝世｜從花花王子到國王　查理斯將為王室帶來什麼改變？

英女王伊利沙白二世（Queen Elizabeth II）9月8日逝世，查理斯成為英國新國王。他擔任王儲長達69年，從初期有「花花王子」（Playboy Prince）的稱號，至婚姻觸礁後成為眾矢之的，然後2005年與卡米拉再婚後，他專注王室公務，成功挽回一些民望。這位新國王將為英國王室帶來什麼改變？



查理斯生於1948年11月14日，自3歲多起成為英國王儲，但在70年代，當時僅廿多歲的查理斯在英國新聞版面上的形象是花花公子。

查理斯曾與不少女子爆出浪漫傳聞，當中包括貴族女子謝菲爾德（Davina Sheffield）、韋爾斯利（Lady Jane Wellesley）、 吉尼斯（Sabrina Guinness）、戴安娜的姐姐莎拉（Lady Sarah Spencer）等，英國傳媒戲稱這些女子為「查女郎」（Charlies's Angels），也為查理斯安排了一個外號——「花花王子」（Playboy Prince）。

據英國《獨立報》指，從1967年讀大學至1981年結婚的10多年間，查理斯與多名女生有浪漫情緣，在舅公蒙巴頓勛爵（Lord Mountbatten）的敦促下，查理斯年輕時相當「進取」，據報曾在該10多年間與逾20名女生交往。

曾任英國國防參謀長的蒙巴頓勛爵是查理斯祖母愛麗斯公主的弟弟，他生前與查理斯關係密切，擔任着人生導師的角色。

1989年6月1日，查理斯與戴安娜王妃、兩位小王子一起在特霤斯科島（Tresco）踩單車（AP）

查理斯人生其中一個轉捩點是他與戴安娜的婚姻，兩人在1977年初次相識，1981年結婚，但眾所周知，兩人婚後生活並不愉快，查理斯與卡米拉（Camilla Parker-Bowles）糾纏不清的關係，更是成為英國輿論經常談論的話題，直至1996年，查理斯與戴安娜正式離婚，在1997年戴安娜遇上車禍逝世後，查理斯飽受批評。

感情世界以外的查理斯

查理斯的感情生活一直受盡公眾談論，但事實上，查理斯相較於英女王，更敢於談論自己在氣候、宗教、醫學和建築等方面的意見，甚至引來「干政」質疑。2013年，他被英國傳媒揭發，3年內跟內閣官員舉行過36次私下會晤，干政受到非議。

澳洲的王室事務記者里登（Juliet Rieden）曾指「查理斯王子是一位沉思者，他關心地球的未來，畢生都致力改變將來。他對於環境可持續性的前瞻看法，以往曾經遭到抨擊，但現在大家才知道它們的價值。」

至2018年，查理斯曾被問到一旦成為國王後，會否繼續公開參與政治活動，他回答稱「不會，我沒那麼笨。」他指明白國王和王儲的身份截然不同，成為國王後，自然不會再像現在一樣行事。他又指，雖然參與政治，但一直「盡力確保不偏袒任何黨派」。

菲臘親王（左）與查理斯王子（右），查理斯當時17歲，兩人到倫敦機場準備乘坐飛機前往澳洲（AP）

查理斯將是怎樣的國王？

在過去多年來，英媒一直有流傳查理斯上任後的計劃，例如是開放更多王室城堡供公眾參觀，也有王室「裁員」計劃，即是減少執行公務、因而獲享津貼的核心王室成員數目，此可能會在王室內部引發爭議。

據《鏡報》所指，查理斯心中的計劃是一支只有7名高級王室成員的隊伍，意味不會包括哈里王子、梅根與愛德華王子。只是這些往往可能會引起紛爭，例如安德魯王子的兩名女兒尤金妮公主（Princess Eugenie）、阿特麗斯公主（Princess Beatrice）無法成為「在職王室成員」，就曾傳出安德魯因此對兄長查理斯不滿的消息。

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能否保住王室民望

外界焦點還在於查理斯的處事風格、形象與英女王截然不同，能否保住英國王室的「高民望」。英女王地位崇高，受到英國大部份民眾的愛戴，但查理斯的受歡迎程度不及母親。

根據英國調查機構YouGov在2021年第1季所做的調查，69%受訪英國人對女王看法正面，為王室成員之中的第一位，惟查理斯則是排在第8位，40%受訪者對他持正面態度，比例落後威廉王子（61%）及其妻子凱特（59%）一截。作為新任國王，如何可以抓住民心，將是查理斯面對的一大挑戰。