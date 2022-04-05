烏克蘭｜澤連斯基：不會與俄談判「去軍事化」和「去納粹化」條款

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）4月5日表示，關於俄烏和談內條約關於「去軍事化」和「去納粹化」條款，烏克蘭不會就此談判。他又指，若然烏克蘭明天獲得可以加入北約的機會，烏克蘭將加入，但他同時稱「不幸的是，這不會發生。」



澤連斯基4月5日在烏克蘭電視台播出的節目中講話及接受記者採訪。據中國環球電視網（CGTN）採訪團隊在微博「CGTN記者團」發文指，澤連斯基表示俄烏談判的條約中關於去軍事化和去納粹化的條款，烏克蘭連談都不會談。

報道指這位總統也談到北約，澤連斯基表示烏克蘭已準備好，如果北約提議烏克蘭加入，而不是開玩笑的話，烏克蘭就準備加入。不過據《烏克蘭真相報》（Pravda）所述，澤連斯基同時指出「但不幸的是，這不會發生，也不幸的是它還沒有發生。所以我們將自行建立的安全保障，以保護自己。」

澤連斯基表示目前正在與一些國家展開安全保障談判，尚未確定任何協議，據他所指，不同國家準備提供不同的安全保障。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，澤連斯基指正與烏方談安全保障的國家包括法國、美國、德國、土耳其、英國與波蘭。他稱「我們需要認真的隊員，準備好一路走下去的。我們需要一圈能在24小時內向我們提供任何武器的國家。」