烏克蘭｜澤連斯基：俄羅斯犯下戰爭罪行　呼籲改革聯合國安理會

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）4月5日在聯合國安理會上發言，批評俄羅斯軍隊在烏克蘭犯下二戰以來最殘暴的戰爭罪行。他認為有需要即時向俄軍問責，並強調有需要改革聯合國體制。



美聯社報道，澤連斯基以視像形式首度在聯合國安理會上講話，他向與會國成員展示當地平民遺體的片段，指首都基輔（Kyiv）附近布查鎮（Bucha）的情況只是其中一部分，稱同樣慘況在全國等地發生，形容俄軍的行為與ISIS等恐怖組織沒有分別。

澤連斯基提到，俄軍故意殺害曾效力烏克蘭軍方的人士，並不分男女老幼屠殺平民和焚燒他們的遺體。他敦促成為像二戰後的紐倫堡（Nuremberg）戰爭罪行法庭，向俄羅斯追究責任。

他指出大家已經預計到俄羅斯如何回應這些指控，就如以前在頓巴斯（Donbas）地區擊落馬來西亞航空航班或在敘利亞一樣，將責任歸咎於其他人，稱莫斯科會說那些片段是偽造等。他形容現在已經是2022年，烏克蘭已經掌握確實證據。

澤連斯基表示，俄羅斯政府高層就好像古代的殖民者，掠奪烏克蘭的財產和民眾，指俄軍公開搶掠多個城市和村莊，而且將數以萬計烏克蘭民眾送到俄羅斯，並擄走2000名以上兒童，稱俄羅斯企圖將烏克蘭變成一個沉默的奴隸。

他指出俄羅斯作為聯合國安理會常任理事國，手執否決權，但莫斯科卻用這個權力當成生死權，損害整個全球安全的結構，亦令俄羅斯消遙法外。他認為安理會有需要將俄羅斯逐出，或是改革安理會，甚至是完全解散。

而在澤連斯基發言前，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）稱不會忘記布查鎮的恐怖景象，並即時呼籲成立獨立調查委員會，確保可以有效和涉事人士追究責任。副秘書長迪卡洛（Rosemary DiCarlo）則認為，接獲俄軍涉嫌輪姦等性罪行的報告，亦有關於烏克蘭及民防部隊涉及類似指控，聯合國人權部門正調查狙擊，並對戰俘遭受虐待的情況感到憂慮。