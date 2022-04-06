烏克蘭｜美國及歐洲盟友將公布新一輪對俄制裁措施

白宮表示，美國及歐洲盟友預計4月6日將宣布對俄羅斯實施新的制裁，內容包括禁止在俄羅斯的所有新投資，加大對俄羅斯的金融機構和國有企業的制裁，以及對俄羅斯政府官員及其家庭成員的制裁等。



白宮新聞發言人普薩基（Jen Psaki）在4月5日的簡報會上表示，美國、歐盟及七國集團（G7）預計將於6日宣布對俄羅斯實施新的制裁，其中包括禁止在俄羅斯的所有新投資，加大對俄羅斯的金融機構和國有企業的制裁，以及對俄羅斯政府官員及其家庭成員的制裁等。

普薩基表示，美國還將禁止俄羅斯使用美國銀行儲備償還債務，以此消耗俄羅斯的財政資源。

美國有線新聞網絡（CNN）4月5日引述一位政府官員表示，美國將於6日與G7和歐盟協調宣布對俄羅斯實施新制裁，全面的一攬子計劃「將給俄羅斯帶來巨大的成本，並使其進一步走上經濟、金融和技術孤立的道路」。

該官員稱，「這些措施將與我們的盟友和合作夥伴同步採取，表明我們決心和團結一致，為俄羅斯對烏克蘭的戰爭施加前所未有的代價」。

該官員補充說：「我們已經得出結論，俄羅斯在烏克蘭犯下了戰爭罪，而來自布查的訊息似乎顯示了戰爭罪的進一步證據。正如總統所說，我們將與世界合作，確保對烏克蘭實施全面問責。這些罪行。這些工具之一就是制裁——我們一直在與我們的歐洲盟友密切合作，以進一步制裁。」