美國海軍上將：中國和所羅門群島有秘密安排令人擔憂

中國和所羅門群島簽署安全合作協議後，美國太平洋艦隊司令帕帕羅（Samuel Paparo）4月5日表示，中國和所羅門群島「秘密」安排令人擔憂。



據澳洲廣播公司（ABC）網站4月5日報道，中國和所羅門群島之間簽署的安全合作協議包含令美國及其合作夥伴擔憂的「秘密」安排。「前面仍有一條路，但無論何時，當一項秘密的安全安排被曝光時，這都是一個令人關切的問題。這對我們在整個西太平洋地區的所有夥伴，特別是澳洲、新西蘭來說，都是一個關切」。

帕帕羅支持澳洲方面發出的警告，即在距離澳洲昆士蘭海岸不到2,000公里的太平洋國家建立中國海軍基地，將「改變澳洲國防軍的計算方式」。

帕帕羅還提到，北京將在自己對台灣的主張的背景下觀察俄羅斯對烏克蘭的入侵。「毫無疑問，中華人民共和國正在觀察在烏克蘭發生的事情，並做筆記，從中學習。而且他們將根據他們此時學到的東西來提高他們的能力」。

此外，帕帕羅認為印度洋——太平洋地區發生武裝衝突的可能性愈來愈大，澳洲人需要對此持「現實主義」態度。「我一直認為，由於事件的難以置信的不可預測性，我們這個地區在幾年內就有可能發生衝突。2021年誰會料到東歐成為現在這個樣子。事實上，這就是我們的使命，作為軍人，我們必須永遠做好準備」。

中國外交部發言人汪文斌3月31日證實，中國和所羅門群島已經草簽了安全合作協議，同時強調雙方合作不具有軍事性質。所羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）也表示，中國不會設立軍事基地，批評其他國家對所羅門群島與中國進行安全談判強烈反應是「非常侮辱性的」。