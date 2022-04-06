烏克蘭｜澤連斯基要求聯合國把俄羅斯逐出安理會或自行解散

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）4月5日在視像講話中再次敦促聯合國立即行動，將俄羅斯從安理會開除，稱如若不然聯合國不如「解散」。



據美國有線新聞網絡（CNN）4月5日報道，烏克蘭總統澤連斯基5日通過視像向聯合國安理會發表講話，他在講話中指責俄羅斯軍隊「只是為了他們的樂趣」不分青紅皂白地殺害平民，然後質疑安理會本身的任務授權。

報道稱，澤連斯基上述講話是在他訪問基輔郊區布查鎮（Bucha）的次日發表，那裏在4月3日曝出令人震驚的街頭屍體圖像。

澤連斯基在演說中指出，布查發生的平民屍橫滿街的慘無人道景象與極端組織ISIS製造的屠殺可比。唯一不同的是，這一慘無人道的行為卻是由一個聯合國安理會常任理事國製造的屠殺。

就此，澤連斯基呼籲把俄羅斯從安理會開除。澤連斯基稱，俄羅斯在安理會的存在使得聯合國無法做出制止戰爭犯罪的決定，聯合國必須進行使得常任理事國手中的「否決權不意味着死亡權」的改革，否則，聯合國「不如解散」。

澤連斯基表示，「現在我們需要安理會做出一個為了烏克蘭和平的決定，如果你們不知道如何做出這樣一個決定，你們可以做兩件事：或者，我請求你們，開除作為侵略者的俄羅斯，這樣我們就可以改革或者改變······如果沒有任何替代性選擇，下一個選項就是聯合國自行解散。」

澤連斯基說，「因為在我的國家烏克蘭，我們的公民或者被殺死在他們的房間，或者被炸死在他們的樓前；有些平民駕駛者汽車兜風卻被坦克碾死」。「他們被解體，被割喉，女人當着她們孩子的面被強姦被殺害，不願意服從者，舌頭被割掉」。