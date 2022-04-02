疫情｜Omicron BA.2致英加確診上升　韓國料頂峰已過放寬防疫措施

全球多地新冠肺炎（COVID-19）疫情反覆，在英國、加拿大，更具傳播力的變種病毒Omicron BA.2亞型株令兩地疫情升溫，日本也擔心將出現第7波疫情。韓國則估計疫情頂峰已在3月底出現，再次放寬防疫措施，並預告未來或研究全面解除限制措施。



據天空新聞台（Sky News）報道，英國國家統計署數據顯示，估計過去一周全國有490萬個新冠肺炎個案，為歷來新高，也較前一周上升60萬人，數據指在英格蘭，推算過去一周每13人中約有1人對新冠病毒檢測呈陽性。調查人員推斷數字上升與Omicron BA.2在當地散播有關。

加拿大新增個案回升

加拿大的新增確診數字今年初大幅回落，但自3月底起有回升跡象，加拿大聯邦首席衛生官譚詠詩（Theresa Tam）4月1日表示，隨着聯邦和各省政府陸續解除防疫限制措施，病例增加並不意外，她又稱根據新預測模型，未來幾周加拿大將因Omicron BA.2廣泛傳播而出現確診病例持續增加的情況。

日本4月1日新增49,266個確診個案，較一周前上升約1,800個，單日新增78死亡個案。當地輿論指，47個都道府縣中，有34個地區的確診病例數比前一周增加，擔心是出現第7波疫情先兆。

日本提升每日可入境人數

據共同網報道，日本政府1日表示，將自4月10日起放寬邊境口岸防疫措施，把每天入境人數上限從現行的7,000人，增加至10,000人。

韓國或考慮全面放寬限制

韓國單日確診數字仍然數以十萬計，幸已出現下降趨勢，4月2日單日新增264,171個確診病例、339個死亡病例。當地政府指疫情頂峰已在3月底過去，準備在4月4日放寬防疫措施，包括放寬聚會限制人數與餐廳營業時間。

韓國中央災難安全對策本部表示，若今後兩周境內疫情呈現穩定下降趨勢，將研討全面解除保持社交距離限制措施。