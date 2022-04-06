歐盟外交代表指中國不願談烏克蘭　北京：有關表態不符合事實

中歐峰會4月1日舉行後，歐盟外交代表抱怨峰會成「聾子對話」，指中國「自說自話」、「不願談烏克蘭」。中國外交部發言人趙立堅對此反駁稱，歐方有關官員的表態不符合事實。



在4月6日的中國外交部例行記者會上，法新社記者提問稱，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利稱，上周舉行的中歐領導人會晤中，中方官員不願談論烏克蘭問題，詢問中方對此有何回應。

趙立堅回應稱「日前，中國和歐盟領導人舉行了非常成功的會晤。你剛剛提到的歐方有關官員的表態不符合事實。歐方有關官員應該做的，是按照中歐領導人會晤達成的共識和精神，推進中國和歐盟的雙邊關係，而不是作出不負責任的表態。」

據美國彭博社報道，歐盟外交政策負責人博雷利（Josep Borrell）4月5日在歐洲議會報告歐中峰會成果時，以「聾子對話」形容歐中峰會，強調中國只想講自己的話，既不想談烏克蘭，也不願意討論人權等議題，只想討論正面的話題，雙方沒有達成共識。

博雷利告訴歐洲議會，「歐洲方面明確表示，這種劃分是不可行的，不可接受的。對我們來說，烏克蘭戰爭是一個決定性的時刻，它決定了我們生活在一個由規則還是由武力統治的世界。」

2022年4月1日，中國歐盟領導人峰會以在線視頻形式舉行。（AP）

據美國有線電視新聞網（CNN）報道，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）4月6日表示，中國對維護國際和平負有「特殊責任」，不要試圖「破壞」對俄羅斯的制裁。

馮德萊恩在布魯塞爾的歐洲議會發表講話時說，歐盟希望「世界其他國家對普京（Vladimir Putin）選擇戰爭採取明確的立場」。

馮德萊恩補充說，歐盟已向中國發出訊息，呼籲中國尊重歐盟對俄羅斯實施的制裁，或至少不要回避和破壞。 馮德萊恩對歐盟議員說：「作為聯合國安理會常任理事國，中國有維護國際和平與安全的特殊責任。」

馮德萊恩警告說，「俄羅斯發動的戰爭不侷限於歐洲」，並將界定未來如何對待違反國際法的行為。 馮德萊恩補充說：「中國必須在這方面採取明確的立場。」

馮德萊恩6日還表示，歐盟將對俄羅斯實施進一步制裁，可能是針對俄羅斯的天然氣和石油。

2022年4月1日，中國歐盟領導人峰會以在線視頻形式舉行，中國國務院總理李克強（左）與歐盟委員會主席馮德萊恩（右）發表講話。（AP）

在中國外交部記者會上，美國彭博社記者又針對馮德萊恩剛剛發表的「中國在烏克蘭問題上的立場應該更明確」的言論提問，趙立堅回應稱，中方在烏克蘭問題上的立場非常明確，他指剛剛在回答法新社記者提問時，已非常清楚地表明中方的立場。