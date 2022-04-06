歐盟抱怨中歐峰會如「聾人對話」　中國捂上耳朵只想講自己的話

歐盟中國領導人峰會在暫停兩年後，以在線視頻形式舉行。歐盟外交政策負責人博雷利（Josep Borrell）4月5日表示，與中國峰會有如「聾人對話」。



德國之聲4月5日報道，博雷利4月5日在歐洲議會報告中歐峰會成果，以「聾人對話」形容中歐峰會，強調中國只想講自己的話，既不想談烏克蘭，也不願意討論人權等議題，只想討論正面的話題，雙方沒有達成共識。

2022年4月1日，李克強與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）參加中歐領導人峰會。（AP）

博雷利表示，雖然因為政治因素無法直接點名，但北京很清楚侵略者是誰。「中國不能假裝是一個大國，但當涉及到一個明顯讓它不舒服的衝突時，卻閉上眼睛或捂上耳朵」。

博雷利強調，歐盟呼籲中國向俄羅斯施加影響力，支持人道走廊並立即止戰。任何支持俄羅斯軍方，或協助俄方繞過制裁的行為都會嚴重損壞中歐關係。「我們譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略，支持這個國家的主權和民主，並不是因為我們盲目追隨美國，就像有時中國所指涉的那樣，而是因為這是我們的立場」。

與此同時，博雷利告訴歐洲議會，中方重申希望看到和平，稱自己是「和平的民族，不侵略別人，要求緩和局勢」，但未有具體承諾或對俄羅斯進行任何形式的譴責。

對於烏克蘭，中國總理李克強參加中歐峰會期間闡述了中方在俄烏戰爭原則立場，強調中方始終奉行獨立自主的和平外交政策，一直以自己的方式勸和促談，願繼續發揮建設性作用。