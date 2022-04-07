新冠肺炎｜歐洲衛生官員：考慮第四劑疫苗是言之過早

歐洲藥品管理局（European Medicines Agency，EMA）及歐洲疾病預防控制中心（European Centre for Disease Prevention and Control）4月6日發表聯合聲明，指向大部分民眾提供第四劑mRNA（信使核糖核酸）新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗是言之過早，但認為有需要為80歲以上長者接種加強劑疫苗。



美聯社報道，該兩個歐洲衛生部門審視輝瑞（Pfizer）及莫德納（Moderna）在以色列等地的實時數據後，認為歐盟地區目前未有明顯證據顯示第四劑疫苗可以為60至79歲的免疫系統正常人士減低出現嚴重病徵的情況。不過當局提到，如果疫情有所改變，或考慮向這個年齡層人士接種第二加強劑疫苗。

當局亦指出，沒明確結論證明第四劑疫苗可為60歲以下、沒有潛在健康問題的成年人提供保障。

歐洲方面的建議與美國方面不同，美國食品及藥物管理局（FDA）日前決定，50歲或以上人士在最近一次接種疫苗後至少四個月，應接種第二加強劑疫苗；美國疾病控制和預防中心（CDC）之後亦建議將額外加強劑疫苗作為選項，但並非呼籲所有合資格人士即時接種。