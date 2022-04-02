疫苗｜兩國研究：康復後再接種　減低重症入院及死亡風險

巴西和瑞典都有研究顯示，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）康復者接種新冠疫苗可增強保護力，降低再次染疫後病情嚴重至須住院或死亡的風險。兩個研究團隊都在3月31日發表研究報告。惟它們都是有待同行審閱。



巴西的研究以22,566名新冠肺炎康復者為研究對象。團隊發現，無論康復者接種科興（Sinovac）疫苗、阿斯利康（AstraZeneca）疫苗、強生（Johnson & Johnson）疫苗、或輝瑞（Pfizer）疫苗，疫苗也能為他們提供顯著的額外保護力。

印度新冠肺炎疫情：圖為2022年3月25日，印度艾哈邁達巴德學生接種新冠疫苗。（AP）

有效預防死亡

康復者接種疫苗的14天後，科興疫苗提供的額外保護力最低，輝瑞疫苗提供的額外保護力最高。

科興疫苗防止再次染疫的有效率為39.4%，輝瑞疫苗防止再次染疫的有效率為64.8%

科興疫苗防止住院或死亡的有效率為81.3% ，輝瑞疫苗防止住院或死亡的有效率為89.7%。

科興疫苗由中國科興生物研發；阿斯利康疫苗由英國藥廠阿斯利康與牛津大學（University of Oxford）共同研發；強生疫苗由美國強生公司研發；輝瑞疫苗由美國輝瑞藥廠及德國生物新技術公司BioNTech合作研發。

美國新冠肺炎疫情：圖為2022年1月31日，美國芝加哥醫護人員在醫院深切治療部為一名新冠肺炎病人提供治療。（Getty）

保護力存續最少9個月

瑞典的研究分析逾500萬人的數據。團隊發現，透過感染新冠病毒以及接種一至兩劑疫苗而獲得的「混合免疫」能提供額外保護力，防止再次染疫，保護力可持續最少9個月。

與自然免疫相比，康復者接種一劑疫苗後，可額外獲得94%的保護力，防止病情嚴重至須住院。康復者接種兩劑疫苗後，可額外獲得90%的保護力，防止病情嚴重至須住院。

研究不包括Omicron康復者

兩項研究已於3月31日在英國醫學期刊《刺針傳染病》（The Lancet Infectious Diseases）中刊登。

上述兩項研究的研究對象也不包括已經歷首次或再次感染新冠病毒變異病毒株Omicron（奧密克戎）的康復者。