新冠疫苗│美國FDA批准50歲以上人士打第四針　料推廣至全部人

美國食品藥品監督管理局（FDA）周二正式批准50歲或以上人士，可以接種輝瑞/BioNTech的第二劑新冠疫苗加強劑（即第四針）。當局亦相信所有人最終都須接種第四針。



FDA表示， 50 歲及以上的人以及免疫系統較弱（如近日接收器官移植）的人，可以在第一劑加強劑後，相隔至少四個月再接種一次。目前，美國還未擁有足夠有關第四針效果的足夠證據，但聯邦衛生官員相信所有人最終將須接種第四針。

儘管有意見認為，第四針或可能導致免疫疲勞（效用減低），不過，以色列未經同行評審的最近數據亦主張第四針的必要性。在今年較早前維期40天的數據中，234,868名只接種一劑加強劑的人士中，232人死於新冠病毒；而328,597名接種過兩劑加強劑的人士之中，只有92人死於新冠。研究人員指出「接受額外加強劑的人的死亡率顯著降低」。

美國聯邦官員的統計模型表明，如果疫情在今年春末或夏季再次大爆發，第二劑加強劑，將可以挽救數千人的生命，並避免數以萬計人士住院。

FDA 疫苗部門的 Peter Marks在一份聲明中表示：「目前的證據表明，隨著時間的推移，Covid-19對老年人和免疫功能差的人士重症保護作用有所減弱。最新數據分析，輝瑞/BioNTech或莫德納疫苗的第二劑加強劑可能有助於提高保護水平。」