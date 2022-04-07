烏克蘭局勢｜英國再制裁俄羅斯　計劃結束對俄國能源依賴

英國政府4月6日宣布，就俄羅斯入侵烏克蘭實施新一輪制裁，包括凍結俄國銀行資產及結束進口煤炭及石油等，中斷對俄羅斯能源的依賴。外相卓慧思（Liz Truss）認為，北約（NATO）國家與俄羅斯接觸的時代已成過去。



英國廣播公司（BBC）報道，英國外交部公布新制裁內容，包括凍結俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）及莫斯科信貸銀行（Credit Bank of Moscow）的資產，以及禁止所有英國在俄羅斯的投資。

另外英國亦承諾在2022年底前結束進口俄羅斯的煤炭和石油，並計劃盡快停止對俄羅斯天然氣的依賴。制裁令同時包括禁止入口鐵和鋼等俄羅斯產品。

卓慧思指出，新制裁是向俄羅斯精英階層表明，他們不可以為總統普京（Vladimir Putin）下令的暴行獨善其身。BBC提到，卓慧思準備在北約外長會議工作晚宴上表示，北約需要以新方式，以彈性、防衛及震懾方式應對歐洲安全，並認為在1997年簽署的《北約-俄羅斯基本協定》（NATO-Russia Founding Act）已名存實亡。

而在英國宣布新制裁措施前，美國亦決定推出類似針對俄羅斯的措施，當中包括將普京兩名女兒列為制裁對象。